Terremoto Galtier, gli ultras del Psg chiedono le dimissioni: comunicato UFFICIALE

La bufera intorno all’allenatore francese è esplosa questa mattina in seguito ad una fuga di notizie sulla stampa francese

Sono ore di grande apprensione per Christophe Galtier, tecnico che dalla scorsa estate si trova al comando del Paris Saint Germain. L’allenatore, attaccato dalla tifoseria con un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali, è stato costretto a far intervenire i propri legali per proteggere la sua immagine dalle accuse rivolte nei suoi confronti dalla stampa francese.

La vicenda riguarda l’inizio della stagione 2021, quando l’allenatore si apprestava ad intraprendere la sua prima annata sulla panchina del Nizza e fa riferimento a delle presunte e non confermate frasi di stampo razzista attribuite al tecnico.

Il primo intervento ufficiale nei suoi confronti è dunque arrivato da parte della tifoseria parigina, con un comunicato diffuso sui social dal Collectif Ultras Paris: “Il Collectif Ultras Paris sta seguendo da vicino la vicenda Galtier. Se i fatti di cui è accusato saranno provati, non è accettabile che questa persona rimanga nell’organigramma del club. Ricordiamo che ci siamo sempre posizionati contro ogni forma di discriminazione e questa lotta rappresenta una causa storica”.

Non è ovviamente mancata la pronta risposta da parte di Galtier che, tramite i suoi avvocati, ha diffuso immediatamente una nota di smentita all’agenzia ‘AFP’ contestando “con la massima fermezza di aver pronunciato commenti discriminatori nei confronti dei calciatori quando ha allenato a Nizza”. Inoltre, ha aggiunto, di aver “appreso con stupore delle frasi ingiuriose e diffamatorie” riportate nelle scorse ore in Francia.

Psg, bufera intorno al futuro di Galtier

Non si tratta certo di un gran bel momento per Galtier, a poche settimane dal termine della prima stagione sulla panchina del Psg.

Oltre allo scandalo in cui è stato coinvolto e intorno al quale verrà certamente fatta chiarezza nei prossimi giorni, a pesare sul suo futuro sarà in ogni caso la valutazione sul piano sportivo che il club realizzerà al termine della stagione. L’eliminazione dagli ottavi di Champions League e il rendimento altalenante in campionato, potrebbero infatti compromettere la sua permanenza sotto la Tour Eiffel per la prossima stagione.