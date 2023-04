Rifinitura Juve pre Sporting: c’è Pogba, novità su Vlahovic | VIDEO

Domani c’è l’impegno contro lo Sporting Club Portugal all’Allianz Stadium per la Juventus: le novità della formazione di Allegri dopo la rifinitura alla Continassa

Allenamento di rifinitura per la Juventus alla vigilia del primo round dei quarti di Europa League contro lo Sporting Club Portugal.

Fari puntati alla Continassa in particolare su Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il centrocampista francese si è allenato regolarmente con il gruppo e va verso al convocazione in vista del match di domani sera. Da vedere se Allegri gli concederà uno spezzone a partita in corso. Buone nuove anche per l’attaccante serbo, rientrato parzialmente con la squadra dopo gli allenamenti differenziati dei giorni scorsi per il problema alla caviglia destra accusato nella trasferta contro la Lazio. Vlahovic dopo la prima parte della seduta si è comunque staccato dal resto dei compagni, svolgendo un lavoro individuale insieme a De Sciglio e Alex Sandro. Piccolo contrattempo per l’ex Fiorentina, che si è fatto sistemare la fasciatura alla caviglia acciaccata dallo staff sanitario bianconero prima di proseguire l’allenamento.

La Juve prepara lo Sporting: fuori programma Vlahovic, confronto Allegri-Milik

Regolarmente con i compagni anche Paredes dopo l’acceso confronto con Allegri nel giorno di Pasquetta.

🎥 #Juventus – Problemi alla fasciatura della caviglia acciaccata per #Vlahovic: il medico gliela rimette a posto e il serbo torna ad allenarsi senza apparenti fastidi 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/zGYwbMhkkP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 12, 2023



L’allenatore toscano deciderà dopo l’ultimissima sgambata di domani mattina se convocare o meno Vlahovic, con Milik che si candida per una maglia da titolare al fianco di Di Maria. Il polacco si è intrattenuto a colloquio con Allegri prima dell’allenamento e parte al momento leggermente favorito su Kean.

🎥 #Juventus – Classico torello per la squadra mentre #Vlahovic, Alex Sandro e De Sciglio si staccano dal gruppo e proseguono con degli esercizi individuali #JuveSporting 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/fB6Y6HEmWH — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 12, 2023

Queste le immagini raccolte da Calciomercato.it.