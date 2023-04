PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 1-0 | Furia Hernandez, Anguissa ingenuo

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, tra i rossoneri e gli azzurri

Il Milan porta a casa il primo round contro il Napoli grazie alla rete di Ismael Bennacer. L’uno a zero non racconta tutto del match visto a San Siro.

Entrambe le squadre, infatti, hanno avuto altre occasioni per trovare la via della rete. Super le prestazioni di Theo Hernandez, Bennacer e Tonali. Male Anguissa e Kvara.

Ecco i voti

MILAN

Maignan 7 – Nel primo tempo è attento sui tiri da fuori di Zielinski e Anguissa, ad inizio ripresa sui colpi di testa di Elmas e Kim. Nel finale, invece, è super su Di Lorenzo.

Calabria 7 – Salva sulla linea ad inizio del match su tiro a colpo sicuro di Kvara. Poi è perfetto proprio sul georgiano. Partita difensiva del capitano da incorniciare.

Tomori 6 – Inizio timido per il centrale inglese, che sbaglia tanto nei primi minuti. La sua partita cresce con l’andare del tempo.

Kjaer 7 – Un’altra prestazione top per il centrale danese, sempre pulito negli interventi. Il colpo di testa con cui prende la traversa meritava altra fortuna.

Hernandez 7,5 – E’ il solito treno. C’è la sua furbizia dietro alla doppia ammonizione che porta all’espulsione di Anguissa. Non si contano i falli che si procura nella ripresa. Dietro è attento.

Tonali 7,5 – E’ un leone. Rincorre tutti, scippando palloni a destra e a manca, fin all’ultimo secondo. E’ sempre lucido quando ha la palla tra i piedi.

Krunic 6 – Inizio da incubo per il bosniaco, che regalando il pallone a Kvara, rischia di vedere il Napoli passare in vantaggio. Cresce, facendo bene in fase difensiva, meno quando è chiamato ad impostare.

Diaz 7 – Da una sua magia a centrocampo nasce l’azione che porta al gol del vantaggio rossonero. Una giocata da vero dieci. Dall’80’ Rebic 4 – Dieci minuti in cui sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. Impresentabile.

Bennacer 7 – Un inizio complicato per l’algerino, che fatica a trovare la posizione ma è lui a sbloccare il match, facendosi trovare pronto sull’assist di Leao. Da lì inizia ad una nuova partita per lui, fatta di pressing e buone giocate. Dal 67′ Saelemaekers 6 – Entra bene in partita. Anche stasera come al Maradona rischia di fare un eurogol ma esagera.

Leao 7 – Strapotere fisico incredibile per il portoghese, che con la sua velocità fa davvero tutto quello che vuole. Stasera è imprendibile per i difensori del Napoli.

Giroud 6 – Ha pochi palloni davvero giocabile ma lascia in campo fino all’ultima goccia di sudore.

All. Pioli 6,5 – Il suo Milan porta a casa il primo round grazie al gol di Bennacer ma il risultato doveva essere più rotondo dopo l’espulsione di Anguissa. L’ingresso in campo di Rebic non dà nulla in più, anzi.

NAPOLI

Meret 5.5 – Qualche incertezza la vive nel gioco palla a terra- Sul gol di Benaccer, forse, poteva osare qualcosa in più. Mai impegnato nella ripresa

Di Lorenzo 7 – Gioca da interno in fase di possesso, alimenta l’azione e chiude quando serve. Stringe sul gol di Benaccer, non può evitare l’inserimento dell’algerino. Sfiora il gol in avvio di ripresa così come nel finale di gara: solo la fortuna e la bravura di Maignan lo penalizza

Kim 6 – Spezza sempre la linea con il tempo giusto. Impatto fisico rilevante, cerca di metterci una pezza nell’azione del gol, senza successo. Non merita il giallo per ammonizione, ma tanto basta a saltare il ritorno

Rrhamani 7 – Museruola su Giroud messa. Lascia al francese, nel primo tempo, solo la possibilità di qualche sponda. Non sbaglia nell’uno contro uno, sempre preciso anche nelle letture

Mario Rui 6.5 – Nel primo tempo, la pecca unica è quell’uscita in raddoppio su Brahim Diaz che origina l’azione del gol. Se prendi palla, fai partire un potenziale grande contropiede, se esci così ti diranno tutti: ma non potevi restare più basso? In avvio, spreca in combinato disposto con Kvara (81’ Olivera sv)

Anguissa 5 – Sul pezzo, in netto miglioramento rispetto alle ultime gare. Recupera tanti palloni, non si lascia anticipare dagli avversari, bene nel duello con Tonali. Poi, perde un po’ la trebisonda e si fa cacciare fuori per due gialli in pochi minuti

Lobotka 6.5 – Fa girare bene palla, Benaccer non gli trova le misure: fa partire le azioni offensive con grande precisione. Protagonista negativo dell’inizio azione di Brahim che porta al gol di Benaccer. Ordinato nella ripresa

Zielinski 6.5 – Qualche sassata dalla distanza, diversi recuperi ed un buon dinamismo. Gioca un buon primo tempo: anche nella ripresa va con le giuste geometrie, ma anche con qualità nell’uno contro uno (81’ Ndombele sv)

Lozano 5 – Ingabbiato sulla destra, qualche spunto, ma più nervosismo che altro. Anche nella ripresa non riesce a dare quello che serve (68’ Raspadori 5 – Pochi palloni giocati, non ha i movimenti dei giorni migliori)

Elmas 6 – Schierato adattato punta centrale, non riesce ad esser innescato dai compagni. Cerca di farti da sponda, ma è poco nel vivo del gioco. Si sposta a destra con l’ingresso di Raspadori

Kvaratskhelia 5.5 – La sua partita è condizionata subito: 90 secondi e spreca una grandissima chance. Da lì, il suo primo tempo diventa tutto un vorrei ma non posso. Buono start nella ripresa (81’ Politano 6.5 – Entra bene in gara)

All. Spalletti 6 – Prepara bene la gara, l’aggressività e l’occupazione degli spazi sono quelli giusti. Elmas punta più funzionale a tenere la squadra stretta che altro. Tantissima sfortuna, ma resta a galla nella qualificazione

TABELLINO

MILAN-NAPOLI 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Krunić; Díaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak; Bereszyński, Juan Jesus, Olivera, Østigård; Gaetano, Ndombele; Politano, Raspadori. All.: Spalletti.

GOL: 41′ Bennacer (M)

AMMONITI: 38′ Zielinski (N), 60′ Bennacer (M), 70′ Di Lorenzo (N), 78′ Kim (N)

ESPULSI: 74′ Anguissa (M)

Arbitro: István Kovács (Romania).