Milan-Napoli, falsa partenza e tifosi furiosi: “Sbaglia tutto”

Gara scoppiettante nei primi minuti di gioco, un difensore nel mirino dei tifosi per l’inizio sottotono e qualche disattenzione di troppo in fase di ripiegamento

La gara di questa sera tra Milan e Napoli apre le danze di un quarto di finale di Champions League di assoluto prestigio per il calcio italiano, come non accadeva da troppi anni.

Sebbene l’ultimo risultato in campionato abbia visto i rossoneri vincere con quattro gol di scarto sulla capolista di Serie A, gli uomini di Luciano Spalletti hanno cambiato marcia potendo contare sulla differenza di prestigio delle due competizioni. Le due, tre azioni pericolose portate avanti dal Napoli nei primi tre minuti di gioco hanno messo in seria apprensione la difesa rossonera, specialmente Fikayo Tomori che non ha tenuto bene la posizione in difesa e ha concesso troppi possessi agli avversari partenopei.

Tomori per me sta vedendo i fantasmi — #IlS8gno (@mgpg07) April 12, 2023

Tomori sta upamecaneggiando — Piolista (@il_piolista) April 12, 2023

Pressing su tomori continuo e sta sbagliando molte palle — Ale Balta (@AleBalta2) April 12, 2023

Disastro Tomori, i tifosi non perdonano le disattenzioni

Per questo motivo il centrale inglese è stato addossato dalle critiche del popolo rossonero sui social, etichettandolo come troppo disattento sulla scia di quanto mostrato da Upamecano nell’incontro di ieri tra Manchester City e Bayern Monaco.

a tomori e altri metà giocatori stanno ancora tremando le gambe…

daiiiii — lavocedelmilan (@lavocedelmilan) April 12, 2023

Thiaw IN

Tomori OUT SVEGLIA @Pioli — LP #8 ⏳🏆🇪🇺 (@iamLP9) April 12, 2023

tomori ciondola più di leao — DOOM RED&BLACK (@573F4N0) April 12, 2023