La mossa di Zaniolo: richieste di informazioni in casa Juve

Il nome di Zaniolo continua a ruotare in orbita Juventus, questa volta però con un risvolto sorprendente: nuova richiesta di informazioni

La Juventus è una società in attesa, appesa a quanto deciderà il Collegio di Garanzia presso il CONI il 19 aprile. Da quel momento, potrà comprendere con un maggior grado di approssimazione quello che sarà nella prossima stagione e programmare un piano d’azione per l’estate. Il grande rebus, in questo senso, è rappresentato dall’attacco.

Le difficoltà di Dusan Vlahovic, a causa di un sistema di gioco che non ne esalta le caratteristiche e i tanti problemi fisici che lo hanno tormentato, sono evidenti e il serbo non è più considerato intoccabile dai bianconeri. L’altro attaccante per il quale la Juve sarebbe disposta ad ascoltare offerte è Moise Kean. Proprio per quanto riguarda il classe 2000 della Nazionale, l’intreccio potrebbe vedere protagonista una vecchia fiamma: Nicolò Zaniolo.

Nuove richieste del Galatasaray per Kean: Zaniolo spinge per ritrovarlo

Mentre gli occhi dei tifosi e dei grandi club internazionali sono rivolti su Dusan Vlahovic e sui possibili sviluppi che potrebbero seguire questa stagione, la Juventus potrebbe trovare una fonte di guadagno in Moise Kean. Il mandante sarebbe il grande amico Zaniolo.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il Galatasaray nelle ultime settimane avrebbe effettuato nuove richieste di informazioni riguardo all’attaccante classe 2000. I bianconeri in questa stagione hanno dovuto esercitare il riscatto (obbligatorio) dall’Everton e trattenerlo così a Torino per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 38 milioni di euro. Pensare di riuscire a cederlo per 40 milioni è estremamente complesso, ma almeno avvicinarsi a quanto è stato pagato potrebbe essere fattibile.

A spingere il Galatasaray, che sta diventando un’autentica colonia italiana in terra turca, ad investire su Kean ci sarebbe anche lo zampino di Zaniolo. L’ex Roma è un grande amico del 2000 della Juve e con lui potrebbe formare una coppia d’attacco esplosiva per fisicità ed esuberanza. Al momento, tuttavia, non è stata avviata alcuna trattativa, ma si tratta solamente di contatti preliminari per comprendere la fattibilità dell’operazione. In ogni caso, occhi puntati anche su Kean per un possibile addio in estate.