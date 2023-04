Infortunio gravissimo, è UFFICIALE: ginocchio ko, stagione finita

Brutte notizie per il Bari, che perde Raffaele Maiello per una lesione del legamento del ginocchio sinistro. Un pesante infortunio proprio nella fase decisiva della stagione

Siamo ormai arrivati nel rush finale di stagione, quando si decideranno piazzamenti ed obiettivi nei vari campionati. Particolare attenzione a quanto sta accadendo in Serie B, dove mancano appena sei giornate alla conclusione del torneo, con l’epilogo che si avvicina ad ampie falcate.

Giunti a questa fase non ci sono più margini d’errore per i club di cadetteria ancora all’inseguimento di determinati traguardi: dalla promozione ai playoff passando per la salvezza. Frosinone e Genoa per ora occupano le piazze d’onore e più ambite, mentre alle spalle è bagarre per i piazzamenti della post season. Al terzo posto c’è l’ambizioso Bari, che è a 4 punti dal secondo posto promozione ed in generale punta forte sulla possibilità di ritornare in Serie A. I pugliesi hanno vinto un’altra partita importante e complessa sul campo del Sudtirol nell’ultimo weekend. Un successo di misura per 1-0 che ha però portato in dote anche brutte notizie dal punto di vista dell’infermeria.

Brutte notizie per il Bari: il comunicato sull’infortunio di Maiello

Il Bari contro il Sudtirol ha perso per infortunio Raffaele Maiello, centrocampista scuola Napoli che ha dato finora un apporto importante alla squadra allenata da Michele Mignani.

Il numero 17 dei biancorossi ha riportato una lesione, come evidenziato dal seguente comunicato diramato dal club: “SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto questo pomeriggio Raffaele Maiello per valutare l’entità del problema che lo ha costretto all’uscita anticipata durante la sfida di ieri contro il Südtirol, hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale ginocchio sinistro. Il calciatore ha già intrapreso il programma personalizzato di recupero”.

Una brutta tegola proprio nel momento più importante e decisivo della stagione per il Bari che perde per questa annata un calciatore da ben 27 presenze in questa Serie B ed oltre 2100 minuti giocati. Il prossimo ostacolo lungo il cammino della truppa di Mignani sarà il Como, da affrontare in casa sabato alle ore 15.