Il ritorno di Pirlo alla Juventus: ‘dimezzano‘ le cifre

Colpo di scena: il suo approdo in bianconero prende nuovamente quota. Zidane primo della lista ma occhio alle sorprese

Manca ormai poco al fischio d’inizio di Juventus-Sporting CP, gara valevole per l’andata dei quarti di finali di Europa League. Un confronto al quale i bianconeri si presentano con la volontà di gettarsi alle spalle il KO patito in casa della Lazio che ha fermato la striscia di imbattibilità in campionato.

Max Allegri sa che alzare un trofeo in campo europeo imprimerebbe una svolta importante sul suo futuro alla Juventus. I bianconeri, che nella scorsa stagione non hanno alzato neanche un trofeo, vogliono ritornare a vincere. Con un ricco contratto in scadenza tra due anni, poi, potrebbe essere necessario un summit risolutivo al termine di questa stagione per decidere il da farsi. Al momento ogni ipotesi appare prematura, anche perché resta da capire quelli che saranno gli sviluppi delle vicende extra-campo in cui è coinvolto il club bianconero. Fare una previsione, ora come ora, appare un’impresa ardua. Tuttavia i bookmakers sono letteralmente scatenati e già ipotizzano quello che potrebbe essere l’eventuale erede di Allegri sulla panchina della Juventus.

Juventus, l’opzione Pirlo prende quota: in testa svetta Zidane

In queste settimane sono diversi i nomi accostati alla “Vecchia Signora”. Da Conte a Zidane, passando per Gasperini e Tudor. Cavalli di ritorno o giovani in rampa di lancio con nuove motivazioni per dare la scossa ad um ambiente che si appresta a vivere un’altra importante fase di restyling. Secondo SNAI, l’opzione più credibile resta sempre la permanenza di Max Allegri, bancata 1.15 volte la posta. Al secondo posto, da non trascurare, la candidatura di Zinedine Zidane (5.50). Insegue Antonio Conte a quota 6.50, che però farebbe gola anche ad altri club italiani.

Ma non è finita qui. Se il binomio De Zerbi-Juventus è listato a 10, occhio alla variazione di quota legata al futuro di Andrea Pirlo, il cui ritorno in bianconero paga 15 volte la posta. Una vera e propria novità anche perché nelle scorse settimane la candidatura di Pirlo non era stata assolutamente caldeggiata dai betting analyst, che ora invece hanno deciso di farla ritornare clamorosamente in auge. L’ex allenatore della Juventus, del resto, a precisa domanda non aveva chiuso a priori le porte ad un suo ritorno all’ombra della Mole. Da capire, però, quelli che saranno i possibili incastri che si snoderanno nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che “Mozart” è sotto contratto con il Karagümrük, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe però essere rinnovato.