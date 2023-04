Il riscatto di Dumfries a Lisbona, ma il futuro resta un’incognita

Nella sfida di Lisbona contro il Benfica, Denzel Dumfries è stato fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi, ma la prossima estate di calciomercato potrebbe comunque vedere il suo addio

Nonostante il momentaccio nel campionato italiano di Serie A, con l’ultimo pareggio deludente in casa della Salernitana di Paulo Sousa per mano della rete di Antonio Candreva, l’Inter di Simone Inzaghi, ieri sera a Lisbona contro il Benfica in occasione dei quarti di finale di Champions League, è riuscita ad ottenere una vittoria pesantissima per 0-2 grazie alle reti realizzate da Nicolò Barella e Romelu Lukaku.

Sul vantaggio di un gol, i nerazzurri hanno sofferto molto il forcing dei portoghesi che hanno sfiorato la rete con Rafa Silva bloccato soltanto dal salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese, che sta vivendo una stagione abbastanza deludente, anche ieri sera è stato impreciso soprattutto in fase offensiva, ma fondamentale nei momenti cruciali. Oltre all’intervento difensivo sulla linea, un po’ in stile Porto, l’ex PSV Eindhoven si è anche guadagnato il rigore del raddoppio con il cross finito sulla mano di Joao Mario. Due episodi fondamentali per l’Inter con Dumfries protagonista, ma la prossima estate di calciomercato potrebbe comunque vedere il suo addio alla società meneghina.

Calciomercato Inter, quale futuro per Dumfries

Denzel Dumfries, in grande spolvero nella scorsa stagione e autore di una serie di gol pesantissimi fra i quali quelli alla Roma nel campionato italiano di Serie A, quest’anno sta deludendo e, la valutazione che i nerazzurri avevano fatto dell’olandese, di circa 60 milioni di euro, sembra ormai un miraggio.

L’Inter infatti, per il cartellino di Dumfries, potrebbe abbassare le sue richieste fino ad arrivare circa a 35-40 milioni di euro. Sulle tracce del calciatore protagonista al Mondiale con l’Olanda ci sono soprattutto i club di Premier League, fra i quali spunta il Manchester United di Erik Ten Hag, connazionale di Dumfries, alla ricerca di un esterno destro che possa dare più garanzie rispetto a Wan-Bissaka che, nell’ultimo periodo, non è riuscito a incidere.