Emergenza in attacco: nuovo forfait UFFICIALE contro il Milan

Brutte notizie per l’allenatore costretto a rinunciare ad un altro titolarissimo in vista del prossimo match

Sarà un’assenza pesante quella che ha colpito il Bologna nelle scorse. L’esito degli esami strumentali realizzati in mattinata, infatti, ha evidenziato un infortunio particolarmente lungo per Roberto Soriano. Il capitano della formazione emiliana potrebbe infatti rimanere fuori per almeno un mese e mezzo.

Come riportato nel comunicato diffuso dal Bologna, Soriano ha sofferto una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Uno stop che, secondo le previsioni del club emiliano, dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per 5/6 settimane, compromettendo quindi il suo finale di stagione insieme al resto dei compagni. Un forfait pesantissimo considerando l’importanza del calciatore e l’incredibile stato di forma vissuto dalla formazione di Thiago Motta che il prossimo sabato pomeriggio se la dovrà vedere in campionato contro il Milan.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, bisognerà attendere la gara di questa sera valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli per valutare lo stato di forma della formazione di Stefano Pioli, reduce invece da un pareggio deludente nello scorso turno di campionato a San Siro contro l’Empoli. Dal risultato di questa sera dipenderà infatti il morale del Milan in vista della gara da non sottovalutare con un sorprendente Bologna.

Infortunio Soriano, il comunicato ufficiale del Bologna

Lo stop improvviso di Roberto Soriano va a sommarsi alle assenze già note di Andrea Cambiaso e MarkoArnautovic, altri due calciatori molto importanti che si perderanno l’incrocio con il Milan.

Questo il comunicato sulle condizioni di Soriano: “Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto Soriano, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane”.