Due top club tentano Mourinho: Ronaldo rifiutato

Il futuro del tecnico portoghese è soprattutto legato al rendimento in questo finale di stagione

E’ tutt’altro che certa ad oggi la permanenza di José Mourinho sulla panchina della Roma. E’ vero che lo ‘Special One’ ha ancora un anno di contratto a disposizione con il club giallorosso, ma allo stesso tempo non mancano nei suoi confronti le lusinghe da parte di altri top club in Europa.

Europa ma non solo, visto che questa mattina in Spagna il diario ‘AS’ ha sganciato una vera e propria bomba di mercato, riportando una proposta da stropicciarsi gli occhi da parte dell’Al Nassr per avere José Mourinho in panchina e ricomporre, a dieci anni di distanza, il sodalizio con Cristiano Ronaldo. Dopo aver bruscamente salutato Rudi Garcia, il club di Riad avrebbe proposto un biennale da 100 milioni di euro al tecnico portoghese, 50 per ogni stagione.

Ad ostacolare sul nascere la trattativa tra le parti, però, sarebbe stata l’esigenza da parte dell’Al Nassr di avere da subito a disposizione lo ‘Special One’. Una richiesta ovviamente incompatibile con gli impegni contrattuali e sportivi di Mourinho con la Roma, attualmente alle prese con una serratissima lotta in campionato per centrare un piazzamento nella prossima Champions e ancora in corsa per i quarti di Europa League.

Chelsea e Psg tentano Mourinho: attesa Roma

Come ripreso più tardi in Francia da ‘Footmercato’, Mourinho non è in ogni caso interessato ad accettare la proposta faraonica dell’Al Nassr.

A tentare la fantasia dell’allenatore portoghese potrebbero invece essere due top club come Paris Saint Germain e Chelsea. Entrambi dovrebbero cambiare guida tecnica a fine stagione e potrebbero indicare Mourinho come nuovo responsabile in panchina. A spingere per i francesi è soprattutto Luis Campos, amico del portoghese e direttore sportivo del club parigino.

Allo stesso tempo, qualora per la terza volta in carriera dovesse arrivare la chiamata del solito Chelsea, l’ex Inter difficilmente riuscirebbe a rifiutare l’incarico. Il suo futuro alla Roma dipenderà in ogni caso dal piazzamento Champions, un risultato che potrebbe legare Mourinho ancora per un’altra stagione alla Capitale.