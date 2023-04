DIRETTA Champions, Milan-Napoli 0-0 | Krunic salva su Kvaratskhelia – LIVE

Dopo la sfida che ha vista impegnata l’Inter contro il Benfica, è tempo del derby italiano tra Milan e Napoli per i quarti di Champions League

Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita. Per l’andata dei quarti di finale della Champions League, si affrontano il Milan campione d’Italia in carica e il Napoli, saldamente in testa alla classifica del campionato di Serie A in corso.

I rossoneri, guidati in panchina da Stefano Pioli, dopo aver sbancato il ‘Diego Armando Maradona’ con un rotondo 4-0, in gol due volte Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers, non sono riusciti a ripetersi nell’ultimo turno tra le mura amiche contro l’Empoli di Paolo Zanetti, che ha strappato lo 0-0 e si è portato a casa un punto importante in ottica salvezza. Di contro, gli azzurri, lanciatissimi in vetta alla classifica con ben sedici punti di vantaggio sulla Lazio dell’ex Maurizio Sarri, hanno saputo subito rialzare la testa andando a vincere, non senza difficoltà, sul campo del Lecce di Marco Baroni. Per l’allenatore Luciano Spalletti, problemi di formazione in attacco viste le defezioni di Giovanni Simeone e, soprattutto, Victor Osimhen, neanche convocato per questa sfida. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratshelia. All. Spalletti

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)

Milan-Napoli, andata quarti Champions: dove vederla in TV

Come detto, adesso ci siamo davvero. Dopo tante parole, è arrivato il momento di scendere in campo, nell’andata dei quarti di finale della Champions League, per Milan e Napoli nel derby italiano in Europa. Chi vorrà godersi questo spettacolo, potrà farlo attraverso il servizio streaming, offerto in esclusiva ai propri abbonati, da Amazon Prime Video. Successivamente, gli highlights della partita saranno visibili anche sui tradizionali canali del digitale terrestre e satellitari, oltre alle varie piattaforme streaming, in possesso dei diritti per la trasmissione della Champions League.