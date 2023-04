Da Leao a Spalletti, Maldini ‘tuona’: “Ha parlato anche troppo”

Le dichiarazioni del Ds rossonero poco prima del big match col Napoli valevole per l’andata dei quarti di Champions League

“Siamo orgogliosi del nostro cammino, l’atmosfera di stasera è magica”. Così Paolo Maldini poco prima il fischio d’inizio della supersfida col Napoli valevole per l’andata dei quarti di Champions League: “La gara di campionato ci ha permesso di tornare su un livello che negli ultimi tre mesi non abbiamo raggiunto – ha aggiunto a ‘Infinity’ il Ds rossonero – Questa, però, è una doppia sfida con altri uomini e soprattutto altre motivazioni”.

Dal campo al mercato, precisamente al rinnovo di Leao: “La fiducia cresce, però ora non è il momento giusto per parlarne”. Stasera Maldini rivede Spalletti, col quale ebbe un alterco nel tunnel del ‘Maradona’: “Se il ‘caso’ è chiuso? Non voglio commentare quanto successo, l’ha già fatto lui. Per quelli che sono i miei gusti, l’ha fatto anche parlando troppo”.