Champions, Inter avvisata: “Quel 2-0 al Bayern…”

Marco Civoli avvisa l’Inter: il noto giornalista, storico volto di Rai Sport, ha commentato ai microfoni di TvPlay il momento dei nerazzurri

C’è euforia in casa Inter per la vittoria sul Benfica, ma il giornalista Marco Civoli, ospite di TvPlay, ha messo in guardia la squadra di Simone Inzaghi dal rilassarsi dopo il 2-0 dell’andata.

Nel corso del suo intervento, Marco Civoli ha fatto il punto sul momento dell’Inter, mettendo in guardia i nerazzurri che corrono il rischio di commettere l’errore di rilassarsi e non tenere alta la concentrazione in vista della partita di ritorno. Ad ogni modo, Civoli si è detto “sorpreso per come si è sviluppata” la partita, dato che la squadra di Inzaghi “arrivava da un momento estremamente difficile dopo una qualificazione abbastanza sofferta negli ottavi, a Oporto il pareggio è stato difeso con le unghie e con i denti”.

Ieri sera, invece, la partita ha fornito nuove indicazioni, con un Benfica “sgonfio” e un’Inter capace di gestire la partita “con intelligenza, trovando un gol con un centrocampista che comunque è abituato a vedere la porta e con Lukaku che dal dischetto non sbaglia mai”. Occhio, però, alle insidie in vista della sfida di ritorno: “Ricordo uno 2-0 all’andata contro il Bayern Monaco di Trapattoni e un 1-3 bavarese poi a San Siro. La vittoria comunque ha riportato un po’ di serenità, c’erano nuvole piene di pioggia sull’Inter”.

Inter, Civoli sul momento dei nerazzurri

La qualificazione dell’Inter alle semifinali di Champions Potrebbe cambiare gli scenari futuro per i nerazzurri ed il suo tecnico: “Inzaghi, fino a pochi giorni fa, sembrava un allenatore morto che camminava in attesa della prossima avventura. Poi nel calcio un risultato può cambiare l’economia di una stagione intera. Bisogna essere sereni nei giudizi, l’Inter sicuramente non è contenta della gestione del campionato, ma sulla Champions c’è poco da dire”.

Secondo Civoli anche la permanenza di Romelu Lukaku dipenderà dai risultati dell’Inter: “Le strategie saranno definite a bocce ferme e credo che al ritorno Lukaku debba essere titolare con Lautaro se Martinez confermerà la voglia di essere finalmente protagonista in questa competizione. Il rinnovo del prestito? Chiaramente l’Inter andrà a sedersi al tavolo con il Chelsea a maggio anche sulla base dei risultati ottenuti”.

Infine, in vista della sfida tra Milan e Napoli, Civoli sembra avere le idee chiare: “Senza Osimhen il Napoli ha già vinto facendo prestazioni interessanti, anche se è vero è che manca Simeone. Ora punterei più sul Milan, che però contro l’Empoli non ha regalato una bella prestazione”.