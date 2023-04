Cassano-Mourinho, il barese non ha finito: “Allenatore scarso, pieno di leccac…o”

Ancora Antonio Cassano contro Mourinho, ulteriore replica dell’ex calciatore al tecnico portoghese nella polemica a distanza

Prosegue la polemica a distanza tra Cassano e Mourinho. Dopo le critiche del portoghese, c’era stata una prima replica di Cassano, con i social a commentare a favore dello Special One, ‘vincitore’ del duello dialettico.

Alla Bobo Tv, su Twitch, Cassano però ha preso nuovamente la parola, andando ulteriormente all’attacco e non lesinando parole durissime nei confronti del portoghese: “Questione Livaja? Posso giurare che in 18 anni di carriera non sono mai arrivato alle mani – ha dichiarato – Ho buttato una televisione addosso ai dirigenti, prendendomi le mie responsabilità. Ma qualche coniglio ha fatto la spia, facendogli fare anche una figuraccia. Lui ha detto che non ho mai vinto. Sono andato alla Roma, a differenza della Juve, per amore, passione e divertimento. Ho passato 5 anni meravigliosi, Mourinho deve chiedere a Totti, De Rossi e Bruno Conti cosa ho fatto lì, hanno goduto con me. Alla Roma lui sta facendo fare figuracce oscene, disastri, come allenatore è scarso. Il suo calcio è rimasto a 30 anni fa, è orribile. Non ce l’ho con lui come persona, come allenatore continua a non piacermi. Al Real mi ricordano solo per la giacca? Ero grasso, ma mi hanno preso e significa che ero un fenomeno. Ho fatto malissimo, non ho mai giocato per colpe mie. Mourinho è stato mandato via pur vincendo, perché giocava malissimo. Di calcio non sa parlare, lui parla di tutt’altro. Io posso farlo, perché sono stato un ‘grandissimissimo’ calciatore. Quando Mou smetterà, non lo cagherà nessuno, anche se oggi può contare su tanti leccac…o che hanno paura di fargli le domande e non contrattaccano. Con me non attacca, non ho paura di rispondere a tono. Non ha mai valorizzato un giocatore. Caro Mourinho, sei scarso. Prendi esempio da gente come Spalletti, De Zerbi, che fanno un calcio meraviglioso. Io non ho vinto niente, ma ho lasciato nel cuore qualcosa a tutte le tifoserie per le quali ho giocato. Quei trofei, sai dove te li devi mettere? Non lo dico, ma hai capito”.