Cassano replica a Mourinho e i social si scatenano: “Si è fatto portare a spasso”

Cassano risponde ancora a Mourinho e i social si scatenano: le parole dell’ex attaccante non passano inosservate

Cassano vs Mourinho, atto terzo. Dopo la parole dell’ex calciatore e la risposta del tecnico della Roma, è arrivata la controreplica.

Questa volta Cassano utilizza i social per rispondere alle frasi proferite dal portoghese in conferenza stampa dopo Torino-Roma. Sabato scorso, lo Special One tirò in ballo anche Livaja nel duello con Cassano: “Io non ho problemi con lui, li avrà lui con me. Dico solo: attento Antonio, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”. Una frase che è stata interpretata richiamando un litigio tra l’ex calciatore di Bari Vecchia e l’attaccante croato, compagni di squadra all’Inter con Stramaccioni in panchina.

Cassano ha voluto però mettere in chiaro e dare la sua versione: “Ho litigato con Livaja e ci siamo detti di tutto: dopo due giorni eravamo amici come prima. Mia madre mi ha insegnato a non aver paura di nessuno. Qualcuno ti ha fatto la spia, ma digli che in mezzo si sono messe in mezzo venti persone e non c’è stato nessuno scontro fisico”. Una replica che ha scatenato i social che si sono schierati in maniera netta con Mourinho.

Cassano vs Mourinho: i social si schierano

Sono diversi i commenti che criticano Cassano e appoggiano Mourinho. Per qualcuno l’ex calciatore si è “fatto portare a spasso da Mourinho”, mentre un utente evidenzia come Cassano non abbiamo mai vinto un titolo.

Ovviamente c’è anche chi mette in risalto il fatto che il pugliese non ha risposto nel merito sull’aver vinto o meno, evidenziando soltanto la questione Livaja. Insomma, almeno su Twitter a prevalere sembra essere lo schieramento che appoggia Mourinho, ma c’è da scommettere che il duello è lontano dalla conclusione. Cassano ha dato appuntamento alla Bobo Tv e mercoledì lo Special One parlerà in conferenza stampa prima dei quarti di Europa League: altra replica in arrivo?

Ecco alcuni tweet sulla vicenda:

Il fatto che #Cassano replichi a #Mourinho negando di averle prese da Livaja senza entrare nel merito dei suoi pochi successi (purtroppo in Nazionale li ho raccontati), conferma un solco.

Che Antonio, per quante chiacchiere possa fare, purtroppo per lui non potrà mai colmare. — Marco Mazzocchi No War (@officialmaz) April 10, 2023

Come ampiamente prevedibile, Cassano si è fatto portare a spasso da Mourinho — Zebrone (@MauOrbez1887) April 10, 2023

La cosa più bella è che #Mourinho non ha ha mai detto che le avesse prese da #Livaja pic.twitter.com/9fzRVQj5cJ — Filantro Il Purgatore 🖤 (@filantroilpurga) April 10, 2023

Caro #Cassano, Mourinho farà giocare male le sue squadre ma c’è differenza tra gioco spettacolare e sostanziale. Il secondo porta titoli, quelli che tu forse non hai mai visto… pic.twitter.com/woIuTlgSju — Giovanni Benvenuto (@gio_benv) April 10, 2023