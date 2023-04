Via alla ricostruzione, UFFICIALE: l’Ajax ha un nuovo Ds

L’Ajax ha avviato la rifondazione annunciato il nuovo direttore sportivo che prende il posto di Marc Overmars

La stagione di calcio europea è entrata nella sua fase caldissima. Questa sera prende il via la tre giorni di quarti di finale tra Champions, Europa League e Conference con diverse italiane impegnate e tanti big match. In Italia l’attenzione non può che andare a Benfica-Inter in programma questa sera e poi a Milan-Napoli di domani. Poi toccherà alla Roma in casa del Feyenoord e alla Fiorentina in Polonia con il Lech Poznan.

Durante il cammino ci sono state parecchie delusioni in tutte le competizioni, a partire dal Barcellona, passando per Liverpool, Juventus, Lazio ma non solo. Anche l’Ajax, ‘maltrattato’ dal Napoli in Champions e poi eliminato anche al playoff di Europa League dall’Union Berlino. Per i lancieri è un momento particolare della loro storia, i fasti della semifinale Champions persa incredibilmente col Tottenham con de Ligt, de Jong e gli altri sono un lontano ricordo. È stata l’ennesima stagione travagliata questa, con l’esonero di Schreuder e un distacco di quasi dieci punti dal Feyenoord primo in Eredivisie. L’allenatore delle giovanili Heitinga sta traghettando la squadra fino a fine stagione, ma intanto la società sa che deve rifondare. A influire ovviamente anche il caos Overmars, con licenziamento immediato in seguito a una spiacevole vicenda extra-campo. Ora l’Ajax ha annunciato chi sarà a prendere il suo posto per ricostruire tutto.

Ajax, Mislintat nuovo ds: “Un grande onore”

Sul proprio sito ufficiale, l’Ajax ha infatti appena ufficializzato l’arrivo di Sven Mislintat come nuovo direttore sportivo del club. Ex centrocampista, una vita al Borussia Dortmund sia nello staff dell’allenatore che nella squadra dello scouting e poi della direzione tecnica. Dopo i gialloneri l’esperienza all’Arsenal e infine allo Stoccarda.

Da oggi comincia ufficialmente l’avventura all’Ajax del tedesco, che ha firmato un contratto “che va formalmente dal 19 maggio 2023 al 30 giugno 2026”. Huntelaar invece resterà come responsabile tecnico e farà capo direttamente a Mislintat. Che intanto è stato presentato dall’ad Edwin van der Sar: “Un processo attento ha preceduto la ricerca della persona giusta. Stavamo cercando qualcuno che è sinonimo di calcio offensivo e attraente. Qualcuno che ha una rete internazionale e ha un occhio per lo scouting, lo sviluppo e la crescita dei nostri giovani. Sven risponde a questo profilo e ci ha fatto un’ottima impressione fin dai primi colloqui a febbraio”, le parole ai canali ufficiali del club.

Poi le dichiarazioni di Mislintat: “Dal giorno in cui Edwin mi ha chiamato per chiedermi se fossi interessato a diventare il direttore sportivo dell’Ajax, sono stato subito preso dall’idea e ho smesso di parlare con gli altri. Fin dalla mia infanzia, ho conosciuto e vedo ancora l’Ajax come uno dei club più iconici del mondo. Significa molto per me. Lo sento come un grande onore e lo vedo come un mio obbligo sostenere il club al meglio delle mie capacità”.