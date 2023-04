Sorpresa Mourinho, l’ex annuncia il suo futuro: la Roma trema

“Ha allenato i migliori club del mondo, ma può prendersi ancora delle soddisfazioni ad altissimi livelli”: Mourinho non passa di moda

Arrivato nella Capitale come un deus ex machina, José Mourinho non sta tradendo le aspettative. Nella sua prima stagione in giallorosso ha riportato un trofeo europeo in bacheca, mentre quest’anno sta guidando la Roma alla conquista di un posto in Champions League ed il cammino in Europa League prosegue.

Insomma, lo ‘Special One’ sta rispettando la tabella di marcia che si era dato per il triennio nella Capitale. Eppure sul suo futuro continuano a rincorrersi voci, come quella che nei mesi scorsi lo vedeva CT del Portogallo, e il suo futuro presenta diverse incognite. Mourinho deve ancora incontrare i Friedkin, con i quali potrà comprendere quali margini di manovra avrà e se le proprie ambizioni coincidono ancora con la proprietà americana. Intanto, l’ex Roma rivela quali sono i maggiori timori riguardo al futuro di Mou.

Capello spaventa la Roma: “Mourinho può ancora togliersi soddisfazioni ad altissimi livelli”

Uno dei più grandi allenatori della storia della Roma, Fabio Capello, ha parlato in maniera approfondita di José Mourinho e di quello che potrebbe essere il suo futuro.

Ai microfoni de ‘Il Messaggero’, Capello ha dichiarato: “Mourinho a Roma si trova bene, al pubblico piace e lo stadio è sempre pieno”. Tutti elementi apparentemente a favore di una permanenza dello ‘Special One’ nella Capitale. Eppure, quel senso di insoddisfazione che traspare da José deve far riflettere: “Non vorrei che pensasse che la Serie A rimane un torneo minore rispetto alla Premier League e alla Liga”. Così ‘Don Fabio’ avverte la Roma sulle possibili elucubrazioni dello ‘Special One’.

Proprio come Mourinho, Fabio Capello ha vinto a Roma e in grandissimi club europei come il Real Madrid. Inoltre, il grande ex allenatore, non è d’accordo con quanti dicono che il portoghese sia ormai superato come allenatore: “Ha allenato i migliori club del mondo, ma è ancora giovane e può prendersi ancora delle soddisfazioni ad altissimi livelli”. Insomma, la Roma non può dormire sonni tranquilli, perché Mourinho è ancora un tecnico molto ambito e che non è di certo passato di moda.