Lukaku misterioso a fine gara: “È un segreto, ecco quando lo svelerò”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Benfica targato Roger Schmidt al Da Luz

L’imperativo era giocare alla grande e l‘Inter, forse, è andata anche oltre alle più rosee aspettative. Netta vittoria allo Stadio Da Luz contro il temibile Benfica guidato da Roger Schmidt, con l’andata dei quarti di Champions League che si è conclusa sul punteggio di 0 a 2 in favore della truppa nerazzurra.

Ciò significa che la ‘Beneamata’ ha già praticamente un piede in semifinale, dove incontrerebbe una tra Napoli e Milan. È presto per lasciarsi andare ai festeggiamenti, visto che bisognerà prima superare il ritorno in quel di San Siro. Però è altrettanto giusto godersi a pieno questa serata, che ha dimostrato come l’Inter abbia le potenzialità per mettere a referto risultati importanti. Nel corso del post partita, ai microfoni di ‘Canale 5’, è intervenuto – tra gli altri – Romelu Lukaku. Il centravanti belga è entrato in campo al 63esimo della ripresa per sostituire Edin Dzeko, trasformando poi il calcio di rigore che ha chiuso definitivamente i giochi. E proprio dall’argomento penalty è partito l’ex Chelsea nell’intervista: “Quando arrivo lì sul dischetto al centro dell’area è tutto nella mia testa. È tutta concentrazione e io non ascolto nessuno, neanche i miei compagni. Sono concentrato soltanto sulla palla, che voglio buttare dentro“.

Benfica-Inter, Lukaku non svela l’esultanza: “Lo farò a fine stagione”

Un commento, poi, anche sulle critiche nei suoi confronti: “Capisco le loro ragioni per le mie prestazioni precedenti, ma adesso devo soltanto guardare avanti e cercare il più possibile di dare il mio contributo alla squadra“.

Continua: “Sto tornando in forma e penso che sto dando molto al gruppo, ma anche gli altri lo stanno facendo. La nostra responsabilità e far bene per la società. Ora dobbiamo riscattarci in campionato, così arriveremo a martedì prossimo con fiducia“. Lukaku, dopo il gol, si è reso protagonista di un’esultanza particolare, che non ha voluto spiegare subito: “È un segreto, lo svelerò a fine stagione (ride, ndr). Aver vinto stasera mi rende felice. È stata una partita intelligente da parte nostra. Contro una squadra del genere lo 0 a 2 è un buon risultato, anche se potevamo segnare 3 o 4 gol“. Chiosa finale sul cammino tortuoso in Serie A: “Anche il campionato è importante. Siamo ancora in una bella situazioni in Coppa Italia. Dobbiamo fare bene in tutte e tre le competizioni“.