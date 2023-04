Inzaghi al capolinea: arrivano le dimissioni dopo la Champions

Simone Inzaghi e l’Inter sempre più lontani: la mossa a sorpresa del tecnico nerazzurro in attesa del match di questa sera in casa del Benfica

La Champions League per dimenticare le delusioni in campionato. L’Inter questa sera è attesa dalla trasferta contro il Benfica nel primo round dei quarti di finale.

Tutti sotto esame a partire da Simone Inzaghi, finito nuovamente nel ciclone della critica dopo l’ennesimo passo falso in Serie A e il pareggio in casa della Salernitana. L’allenatore piacentino non può più sbagliare e un divorzio a fine stagione è sempre più preventivabile sulla panchina nerazzurra. Solo un exploit in Europa potrebbe salvare l’ex Lazio, con il presidente Zhang che per il momento chiude a un esonero in corsa escludendo un traghettatore fino al termine della stagione. Inzaghi si gioca il futuro nelle prossime gare tra campionato, Champions e Coppa Italia, con l’Inter ancora in corsa in tutte le competizioni dopo il bis in Supercoppa a gennaio contro il Milan.

Inzaghi sempre più lontano dall’Inter: dimissioni e addio

Spunta però un altro scenario ad Appiano Gentile per la panchina nerazzurra in vista della prossima estate. Come scrive infatti il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe essere lo stesso Inzaghi a rassegnare le dimissioni senza aspettare il benservito della dirigenza di Viale della Liberazione.

L’allenatore è sotto contratto fino al giugno 2024 con il club meneghino e, stufo delle troppe critiche sul suo operato, starebbe pensando a dimettersi a fine stagione. Per adesso nulla di concreto, ma un’idea che balenerebbe nella testa di Inzaghi considerando l’ambiente ostile degli ultimi tempi e la percezione di sfiducia da parte dell’ambiente interista visti i risultati deludenti in campionato e il piazzamento tra le prime quattro a rischio. Il mister ex Lazio vorrebbe chiudere così con un grande risultato in Europa o un nuovo trionfo in Coppa Italia e lasciare dei rimpianti nella Milano nerazzurra. Intanto l’Inter si sarebbe già mossa per il suo sostituto: De Zerbi resterebbe il preferito ma la clausola è un ostacolo, complicato anche un ritorno di Antonio Conte. In ascesa le quotazioni di Thiago Motta, protagonista alla guida del Bologna, che avrebbe dei costi più contenuti.