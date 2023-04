Inter super, ma Onana avverte tutti: “Non è finita”

Andrè Onana tra i protagonisti della vittoria dell’Inter con il Benfica, il portiere camerunense felice ma mantiene il sangue freddo

Grande serata per l’Inter, che passa per 2-0 in casa del Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League e fa un notevole passo avanti verso la semifinale. Un risultato blindato anche da un paio di interventi importanti, tra i pali, di Onana, soprattutto quello all’ultimo secondo ad evitare a Gonçalo Ramos di riaprire completamente il discorso.

L’estremo difensore, al termine della partita, ai microfoni di ‘Mediaset’ ha espresso tutta la sua soddisfazione, ma ha invitato tutti a tenere la guardia alta per i prossimi impegni. “Sono molto contento di come ha giocato la squadra, in partite del genere non basta difendersi ma occorre avere coraggio ed è quello che abbiamo fatto – ha spiegato – Non dobbiamo però pensare di aver già passato il turno. Il Benfica è una grande squadra, dovremo fare una grande partita anche al ritorno. Ma prima ci sarà una partita con il Monza da non sbagliare, dovremo vincere senza alternative. Sono convinto che possiamo recuperare punti anche in campionato”.