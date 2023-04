Pioli ed Hernandez sognano la Champions: così il futuro del terzino è scritto

Le dichiarazioni del tecnico rossonero e del terzino francese alla vigilia del match di Champions League, che si giocherà a San Siro

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Napoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

I rossoneri sono reduci dal pareggio contro l’Empoli ma solo nove giorni fa espugnavano il Maradona, con un netto 4 a 0. L’Europa, però, come ha sempre detto Pioli, è un’altra storia.

Alla viglia del match di San Siro, il tecnico di Parma è intervenuto in conferenza per presentare il match. Al suo fianco Theo Hernandez.

Entrambi hanno voglia di credere nella vittoria finale della competizione. Pioli ha voglia di sognare:”Si gioca su 180 minuti. Le prestazioni di campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile ripetere la stessa partita. Il Milan deve giocare con attenzione e la qualità di gioco deve essere alta. In Champions abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Possiamo far bene in queste due partite. Sogno Champions? Sognare ci fa bene. Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo Scudetto“.

Anche The Hernandez è d’accordo e non usa troppi giri di parole:

Theo Hernandez – “”Possiamo vincerla, ma bisogna pensare a domani. Abbiamo lavorato bene per dare il massimo. Dopo il mondiale non stavo bene, ora sto tornando quello che sono. La Champions è la cosa più importante che abbiamo. Abbiamo affrontato tante partite ma quella di domani è tra le più importanti. 4 a 0 ha spostato gli equilibri? Penso di no, ci aspettiamo un Napoli forte. Quella partita va dimenticata, bisogna pensare a domani.

Milan, Theo Hernandez pensa al Milan: il futuro è rossonero

Theo Hernandez è il vice capitano di questo Milan. Il francese è stato tra i primi calciatori a fidarsi del progetto rossonero.

Un progetto firmato Maldini, il suo idolo: “Essere capitano per me è un grande onore. Tutti mi hanno aiutato da Maldini a Massara e Pioli. Pallone d’Oro? Non si mai, è ovvio che mi piacerebbe”.

La voglia di rossonero per Theo Hernandez è davvero tanta e non è stato complicato trovare un accordo per il rinnovo – “Quello che sogno è restare qua il più tempo possibile. Nel futuro non si sa ma io penso al presente. Tutto il mondo sa che il calcio italiano è molto belle e importante”. Nell’immediato futuro c’è dunque il Milan ma servirà che i rossoneri, fra qualche anno, siano ancora all’altezza di uno dei terzino più forti al mondo.

Arriva infine una battuta su Rafael Leao e Mbappe, suoi compagni di fascia – “Ho la fortuna di giocare con entrambi. Rafa deve migliorare ma tocca al mister farlo (sorride, ndr.). Entrambi sono forti”