DIRETTA Champions, Manchester City-Bayern | Formazioni UFFICIALI LIVE

Non solo Benfica-Inter: per l’andata dei quarti di finale della Champions League, si sfidano il Manchester City e il Bayern Monaco

Oltre all’impegno della prima italiana in campo per i quarti di finale, l’Inter di Simone Inzaghi che gioca sul campo del temibile Benfica di Roger Schmidt, scendono in campo anche il Manchester City e il Bayern Monaco.

I padroni di casa, guidati in panchina dal manager Pep Guardiola, arrivano a questa sfida dopo aver rifilato quattro gol al Southampton nell’ultimo turno della Premier League, approfittando del pareggio della capolista Arsenal di Arteta contro il Liverpool di Klopp e portandosi a sei punti dalla vetta della classifica, con una partita da recuperare. Nel turno precedente di Champions, i ‘Citizens’ hanno asfaltato un’altra squadra tedesca, il Lipsia. Il nuovo allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel, subentrato all’esonerato Julian Nagelsmann, ha esordito con una vittoria nel big match contro il Borussia Dortmund, mentre nell’ultimo turno ha battuto il Friburgo col minimo scarto. Il Bayern ha eliminato il Paris Saint-Germain di Neymar, Messi e Mbappé negli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Ethiad Stadium di Manchester.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Ruben Dias, Stones, Akè, Akanjii, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland. Allenatore: Guardiola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Davies, Upamecano, De Ligt, Pavard, Kimmich, Goretzka, Musiala, Coman, Sané, Gnabry, Allenatore: Tuchel.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Manchester City-Bayern, dove vederla in TV

Come detto, non è solo il giorno di Benfica-Inter, ma scendono in campo anche il Manchester City di Pep Guardiola e il Bayern Monaco del nuovo allenatore Thomas Tuchel, per l’andata dei quarti di finale della Champions League. I due tornano a scontrarsi nella massima competizione europea per club dopo la finale, vinta dall’allenatore tedesco allora sulla panchina del Chelsea, del 2021: rete decisiva di Havertz. La partita di oggi, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport. In streaming sulle app Sky Go, Now e Infinity+. Chiaramente, in tutti i casi, per gli utenti regolarmente abbonati a queste piattaforme.