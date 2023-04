Da Benfica-Inter arriva il primo colpo: hanno deciso, va alla Juventus

La sfida Champions Benfica-Inter può diventare l’occasione per un colpo di mercato: hanno deciso, va alla Juventus

Benfica e Inter si giocano nel doppio confronto Champions il passaggio alle semifinali della massima competizione europea. Un incrocio non semplice per i nerazzurri che sono chiamati ad affrontare una delle formazioni che più si è fatta apprezzare in questa stagione.

La compagine di Schimdt è prima nel campionato portoghese, nonostante la sconfitta nello scontro diretto contro il Porto, lontano sette punti. Una formazione molto giovane con diversi talenti che si sono messi in mostra in questa annata. Da Grimaldo, in scadenza di contratto a fine stagione, a David Neres, passando per Rafa Silva e non solo.

Le grandi d’Europa guardano con attenzione in casa dei lusitani, pronti a far partire l’assalto. Lo ha già fatto il Chelsea che non si è fatto pregare post Mondiale ed ha ‘scippato’ a suon di milioni Enzo Fernandez al Benfica. In estate lo scenario potrebbe ripetersi e questa volta un ruolo da protagonista potrebbero averlo anche le italiane. In particolare un calciatore stasera in campo in Benfica-Inter sembrerebbe destinato a finire alla Juventus: lo hanno già deciso.

Calciomercato Juventus, colpo da Benfica-Inter

Proprio incentrato sui talenti del Benfica è il sondaggio pubblicato questa mattina sul canale Telegram di Calciomercato.it. Abbiamo chiesto quale dei calciatori del club portoghese piacerebbe vedere in Serie A e con quale maglia.

Il maggior numero di voti è andato a Grimaldo alla Juventus, risposta che ha raccolto il 53% di preferenze. Il terzino spagnolo è una delle opzioni per la fascia sinistra dei bianconeri, anche in considerazione del fatto che è in scadenza di contratto. Il suo nome è accostato anche alla Roma, ma l’opzione giallorossa prende solo il 15% di voti. Meglio va a David Neres al Milan con il 19% di preferenze. Infine, Rafa Silva all’Inter non è andato oltre il 13% dei voti su Telegram. Insomma, almeno per chi ha risposto al sondaggio di Calciomercato.it, è Grimaldo in bianconero il colpo italiano da Benfica-Inter.