Benfica-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi lascia fuori Lukaku

Le probabili formazioni di Benfica-Inter, quarti di finale di Champions League: Schmidt ha alcuni problemi in difesa tra squalificati e infortunati, Inzaghi ha dubbi in attacco

Si torna in campo per la Champions League con i quarti di finale che iniziano questa sera con Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco, entrambe in programma alle 21.

Il Benfica sta disputando una stagione straordinaria quest’anno e in campionato ha perso solo due volte. Reduce dalla sconfitta contro il Porto in Primeira Liga, vuole ritrovare la vittoria questa sera in una delle partite più importanti della sua stagione. Per farlo Roger Schmidt punterà su Vlachodimos in porta. Alcuni problemi in difesa con la squalifica di Otamendi, l’infortunio di Bah e Grimaldo non al massimo della condizione ma che dovrebbe farcela. I quattro di difesa dovrebbero dunque essere Gilberto, Morato, Antonio Silva e Grimaldo. A centrocampo Florentino e Chiquinho, in avanti Aursnes e Joao Mario sugli esterni, Rafa Silva sulla trequarti e Ramos unica punta.

Da parte sua, anche l’Inter dopo il deludente pareggio contro la Salernitana, cerca riscatto nella super sfida di Champions League dove Simone Inzaghi ha sempre fatto bene. Al Da Luz l’Inter non potrà fare a meno solo di Skriniar e Calhanoglu, ancora out per infortunio. Tra i pali ci sarà Onana mentre in difesa dovrebbe tornare il trio titolare Darmian-Acerbi-Bastoni. A centrocampo Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, dopo essere partito dalla panchina nell’ultima sfida. A completare il centrocampo dovrebbe tornare Brozovic in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan mezzali. In attacco Dzeko favorito su Lukaku accanto a Lautaro Martinez.

Le formazioni UFFICIALI di Benfica-Inter

Ecco le formazioni ufficiali di Benfica-Inter:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; G. Ramos. Allenatore: Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Champions League, Benfica-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Benfica e Inter in programma questa sera, martedì 11 aprile alle ore 21, sarà insieme a Manchester City-Bayern Monaco, la prima sfida dei quarti di finale di Champions League. Una sfida fondamentale per Simone Inzaghi che non sta ottenendo ottimi risultati in campionato. Il match Benfica-Inter sarà trasmesso in diretta su Mediaset, canale 5 e su Sky Sport per gli abbonati. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.

Il calendario di Benfica e Inter

Dopo la sfida contro l’Inter, il Benfica affronterà il Chaves fuori casa in campionato, squadra che occupa l’11esima posizione in classifica, prima di volare a Milano per riaffrontare i nerazzurri nel ritorno dei quarti di finale di Champions.

L’Inter ad aprile non ha un calendario facile soprattutto considerando che in Serie A non può più permettersi passi falsi. Dopo il Benfica c’è il Monza, a San Siro, squadra in grado di dare fastidio a tutte, anche alle big. I nerazzurri dovranno spendere bene le energie in vista del ritorno di Champions contro il Benfica ma anche del ritorno caslingo di Coppa Italia contro la Juventus e delle gare di campionato contro Empoli e Lazio.