Batosta UFFICIALE alla vigilia di Milan-Napoli: salta andata e ritorno

Comunicato ufficiale del club a seguito degli esami strumentali che non lasciano spazio a interpretazioni. Out sia domani che martedì prossimo

Vigilia di Milan-Napoli piuttosto amara per Spalletti. Se Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque sarà arruolabile per domani, lo stesso non si può dire del calciatore più atteso: Victor Osimhen. Il nigeriano ha lavorato solo individualmente, per cui è confermato che non verrà convocato per la gara di domani al ‘Meazza’.

Poi è il turno del ‘Cholito’ Simeone, out anche lui.

L’attaccante argentino si è fatto male sabato scorso a Lecce, dove gli azzurri si sono imposti per 2-1 avvicinandosi ancora di più alla vittoria dello Scudetto. Stamane l’ex Verona ha svolto esami strumentali che, stando al report del club di De Laurentiis, “hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. A meno di un clamoroso recupero, Simeone salterà anche il match di ritorno in programma martedì prossimo. Al ‘Maradona’, il 19 aprile, dovrebbe invece esserci Osimhen.