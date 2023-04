Addio al Napoli, Osimhen è pronto a dire sì

Osimhen uomo mercato in casa Napoli, assalto in estate: rischi concreti che il nigeriano possa lasciare i partenopei

Un assalto sempre più deciso, una voce che rimbalza prepotentemente dalla Germania e che fa spaventare i tifosi del Napoli: il Bayern Monaco fa sul serio per Victor Osimhen.

Il club tedesco è sulle tracce dell’attaccante nigeriano: il giocatore piace molto e c’è già stato un contatto con l’entourage del natio di Lagos. Intanto dalla Germania rimbalzano nuove voci che con certezza sottolineano come il centravanti dovrebbe essere uno dei nuovi volti del Bayern Monaco 2023/2024, con il suo trasferimento in Germania in estate.

Napoli, Bayern all’assalto di Osimhen: nuovi incontri in vista

Lo riferisce Florian Plettenberg di ‘Sky Deutschland’, che sottolinea come il club bavarese abbia individuato in Osimhen il grande obiettivo per il mercato estivo. E’ lui il primo nome della lista della dirigenza tedesca e anche lo stesso giocatore sarebbe consapevole dell’interesse del club teutonico, oltre al suo entourage.

Certo, l’affare non è semplice. Per convincere il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis serviranno oltre 100 milioni di euro, cifre che il Bayern, tra i club più virtuosi del panorama europeo, non ha sostanzialmente mai speso per un singolo calciatore. L’acquisto record è infatti Lucas Hernandez, comprato nell’estate 2019 dall’Atletico Madrid per 80 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria. Il nigeriano, in questo senso, potrebbe rappresentare un’eccezione.

Dalla Germania però sottolineano come nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti che potrebbero portare ad una prima svolta della trattativa. Le questioni principali riguardano il prezzo, ma anche Thomas Tuchel. La dirigenza punta forte su Osimhen, che è il nome maggiormente gradito per rafforzare la squadra: servirà però capire se il tecnico, da poco arrivato sulla panchina dei bavaresi, sia d’accordo a puntare su di lui e sia intenzionato a farne un punto fermo del proprio attacco e del proprio progetto. Di certo