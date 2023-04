(Verde)oro che cola, non solo Vitor Roque: caccia ai nuovi talenti brasiliani

Non solo Vitor Roque e Angelo Gabriel, viaggio di Calciomercato.it alla scoperta dei nuovi talenti brasiliani

Tra poco più di un mese (il 20 maggio) inizierà il Mondiale Under 20, per la gioia di scout e operatori di mercato. Una rassegna alla quale il Brasile si presenterà da detentore del Sudamericano Sub 20, dominato in lungo e in largo grazie alle magie di Andrey Santos e Vitor Roque, ma non solo.

Acquistato dal Chelsea, il centrocampista e capitano dei verdeoro è tornato in prestito al Vasco da Gama fino al termine della stagione. Per il giovane Vitor, invece, come ampiamente preventivato si è creata una fila di corteggiatrici, comprese le italiane Inter, Juventus e Milan. L’attaccante 18enne ha già da tempo accordato la propria preferenza al Barcellona, ma il club catalano non ha attualmente la possibilità di garantire all’Athletico Paranaense i 40 milioni di euro più bonus richiesti. Tenendo il focus sullo stesso reparto, ma a cifre più contenute, sono diversi i profili da tenere d’occhio per il futuro.

Calciomercato, da Giovane a Angelo Gabriel: l’oro di San Paolo

Da sempre culla di grandi attaccanti, la zona di San Paolo sta regalando alle nazionali giovanili del Brasile alcuni promettenti talenti. Nel Santos, abbiamo già parlato in diverse occasioni di Angelo Gabriel, finito nel mirino del Milan, ma nel Peixe vi consigliamo di seguire anche Marcos Leonardo (19). Vestono invece la maglia degli acerrimi rivali del Corinthians il diciannovenne Giovane e il diciassettenne Pedrinho.

Non di soli attaccanti vive però il Brasile. Nel San Paolo troviamo un terzino sinistro molto interessante: il ventenne Patryck, mentre tra Under 20 e Under 17, l’Athletico Paranaense si segnala tra le società migliori nello sfornare giocatori difensivi. A partire dal portiere Mycael, 19enne di piede mancino che in alcuni aspetti ricorda Ederson del Manchester City. Da seguire con estrema attenzione, il difensore centrale Deyvison (17 anni).

Da Marlon Gomes a Matheus França: l’oro di Rio

Già noto e monitorato da diverse squadre inglesi (Newcastle su tutte) e spagnole, Matheus França condivide squadra e posizione in campo (trequartista) con il giovane Lorran, che alla tenera età di 16 anni sta già facendo parlare bene di sé. Al pari del 17enne Kaua Elias, ultimo fiore all’occhiello delle giovanili del Fluminense.

Spostandoci in mediana, esperti di calcio sudamericano ci hanno consigliato di non perdere di vista Marlon Gomes (19) del Vasco da Gama, Ronald (20) del Gremio, Ian Luccas (20) del Cruzeiro, Bruninho (20) del Red Bull Bragantino e Hercules (22) del Fortaleza. Menzione particolare va a un giovanissimo, che dagli addetti ai lavori viene già definito il miglior 2008 del mondo. Stiamo parlando di Gabriel Mec del Gremio, giovane ala e trequartista di piede mancino che di recente è finito nella scuderia del padre di Neymar. Un’investitura decisamente niente male in previsione di un futuro trasferimento in Europa.