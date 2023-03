Il Milan può ancora sperare: l’annuncio dell’agente

Il Milan punta al giovane attaccante ma fa i conti con la presa di posizione dell’agente: le dichiarazioni non lasciano dubbi

Una sconfitta che fa male. Il Milan ricade proprio quando pensava di essersi messo alle spalle la crisi di gennaio. La Fiorentina ha vinto 2-1 nell’anticipo del sabato sera della 25esima giornata di Serie A.

Un ko che incide non poco sulla corsa alla qualificazione alla Champions con i rossoneri che potrebbero ritrovarsi appaiati alla Roma se i giallorossi vincessero questa sera contro la Juventus. Una situazione complicata che arriva proprio nel momento decisivo della stagione: la squadra di Pioli è attesa ora dal ritorno di Champions contro il Tottenham. Il Milan parte dall’1-0 dell’andata ma deve dimostrare di poter difendere il vantaggio anche in casa degli Spurs che, come i rossoneri, vivono un momento non particolarmente felice in campionato.

Proprio la partecipazione o meno alla prossima Champions League è un aspetto non secondario nelle scelte strategiche sul calciomercato del futuro. I rossoneri in estate dovranno intervenire praticamente in ogni reparto con un’attenzione particolare per l’attacco. E’ qui che, con Origi che sta deludendo e Ibra che non sa ancora se continuerà o meno, Maldini e Massara vogliono intervenire, non rinnegando però la linea societaria che punta sui giovani. Ce n’è uno in particolare che stuzzica i rossoneri ed è un giovane brasiliano che piace anche in Premier League.

Calciomercato Milan, l’annuncio su Angelo

Si tratta di Angelo Gabriel, 18 anni, attaccante di proprietà del Santos finito anche nel mirino di Nottingham Forrest e Newcastle che sarebbero pronte a presentare una proposta intorno ai venti milioni di euro.

Una offerta smentita però dall’agente del giovane calciatore. Come si legge su ‘premierleaguebrasil.com’, il procuratore Marisa Alija ha bollato come “speculazioni” le indiscrezioni sull’interesse dei club inglese: “Non c’è nulla, Angelo al momento non pensa di giocare all’estero, pensa al Santos: è concentrato qui”. Testa al Santos quindi per il 18enne che piace anche al Milan con le offerte della Premier che per il momento non fanno breccia. I rossoneri possono ancora sperare.