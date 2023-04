Ribaltone UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore

Ribaltone ufficiale in panchina dopo le dimissioni del tecnico: scelto il nuovo allenatore. Tutti i dettagli

Dopo la sconfitta casalinga contro la SPAL, e l’ultimo posto in classifica, Roberto Stellone ha annunciato le dimissioni come allenatore del Benevento.

“Abbiamo fallito l’appuntamento più importante della stagione ma sento di aver dato il massimo. Ero venuto con tanto entusiasmo in una piazza importante, ringrazio e chiedo scusa al presidente e ai tifosi, ai giocatori e allo staff ma non siamo riusciti a portare miglioramenti. Se dopo nove partite ne abbiamo vinta solo una vuol dire che qualcosa non andava. Non ho la testa giusta per proseguire, non serve parlare di altro”. Stellone ha spiegato così la sua decisione, con il Benevento che ha già confermato ufficialmente la scelta del tecnico: “Il Benevento Calcio comunica di aver accettato, in data odierna, le dimissioni del mister, Roberto Stellone, e del suo staff, il collaboratore tecnico Andrea Gennari, il match analyst Carmelo Merenda e il preparatore atletico Lorenzo Riela”. Il club campano ha già scelto il sostituto di Stellone.

Benevento, scelto Agostinelli dopo le dimissioni di Stellone

Al posto di Stellone arriverà Andrea Agostinelli, che ha già lasciato la guida della squadra maltese Gudja United Club.

Nella mattina di domani l’allenatore ex Napoli è atteso a Benevento e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra. L’ultima esperienza di Agostinelli in Italia risale al 2013, quando subentrò a Castori sulla panchina del Varese proprio in Serie B.