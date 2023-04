Nuovo bomber a zero: il Milan lo ‘scippa’ all’Inter

Il club rossonero è a caccia di un centravanti. Occhi in Francia e non solo: l’obiettivo sarebbe un affare a parametro zero

Il rinnovo di Giroud non ferma la ricerca di un nuovo centravanti da parte del Milan. Un giovane? Non è detto, anche se ovviamente la scelta non potrà ricadere su un profilo in età avanzata come il francese. Il sito spagnolo ‘Relevo’ dà i rossoneri molto attivi sul mercato dei parametri zero. Il nome che fa è quello di Dembele, in scadenza con il Lione.

Ma a quanto pare Maldini e Massara stanno valutando pure altri profili prendibili senza tirare fuori un euro per il cartellino. Attenzione quindi al nome di Marcus Thuram, sul quale è da tempo l’Inter. I nerazzurri gli hanno offerto un contratto di quattro anni da circa 5 milioni netti, sui 7 lordi grazie al decreto crescita. Il Milan potrebbe inserirsi in maniera concreta e prospettargli un ruolo da protagonista nella squadra che verrà.

Tra gli attaccanti in scadenza, con riferimento a quelli di un certo spessore internazionale, figura anche il nome di Roberto Firmino. Il brasiliano non rinnova con il Liverpool ed è sicuro un calciatore appetibilissimo nonostante non sia più giovanissimo. 31 anni compiuti lo scorso ottobre, è accostato alla stessa Inter.

Calciomercato Milan, suggestioni Dzeko e Benzema

Con il contratto a termine, ma la Roma ha un’opzione, Andrea Belotti, vecchio cuore rossonero. Poi Dzeko, ma è un ’86 come Giroud…

Tra i goleador in scadenza c’è, infine, il più forte di tutti: Karim Benzema, 35 anni festeggiati lo scorso dicembre e vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro. Seppur in là con gli anni, lui è l’unico che farebbe ‘sognare’ i milanisti. A meno di clamorose sorprese, però, il francese prolungherà con il Real Madrid.