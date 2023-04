Napoli, la Champions per blindare Osimhen: l’Europa fa il prezzo

Finale di stagione fondamentale per il Napoli, azzurri a caccia non solo dello scudetto ma che con la Champions possono blindare Osimhen

Il Napoli attende con ansia il ritorno in campo di Victor Osimhen, per chiudere quanto prima il discorso scudetto e non solo. Il nigeriano sarà fondamentale, naturalmente, anche in Champions League. E proprio avanzare ancora di più in Europa potrebbe aiutare il Napoli a trattenerlo.

In una stagione fin qui formidabile per gli azzurri e per il loro numero 9, l’infortunio che lo ha visto protagonista è stato un fastidio che non ci voleva proprio, in una fase cruciale e decisiva poi. La sua assenza in campionato con il Milan si è fatta sentire eccome, dopo aver saltato anche la gara di Lecce domani si saprà se si potrà aggregarlo all’ultimo minuto per la trasferta europea di San Siro contro i rossoneri. Una presenza chiave per Luciano Spalletti e anche per il futuro degli azzurri. Averlo a disposizione nel doppio quarto di finale accrescerebbe sicuramente le possibilità dei partenopei di passare il turno. E un Napoli che anche grazie a Osimhen riuscisse ad arrivare almeno alla semifinale europea, con un occhio a quel punto anche all’atto conclusivo di Istanbul, vedrebbe probabilmente accrescersi l’interesse attorno al suo centravanti. Ma De Laurentiis avrebbe anche buon gioco nell’elevare ulteriormente la cifra per portarselo via. Se la valutazione presumibile di Osimhen supera già in questo momento i 100 milioni, possiamo provare a ipotizzare, con un Napoli semifinalista, una asticella fissata intorno ai 120-130 milioni. E con un Napoli in finale, o addirittura vincitore, 150 milioni di euro potrebbero anche non bastare a convincere il presidente partenopeo a lasciare andare il suo gioiello.

Tutti pazzi per Osimhen, il borsino delle pretendenti

Con il suo rendimento stagionale fin qui (25 reti tra Serie A e Champions, e tutta la possibilità di incrementarlo ancora), se già prima non mancavano gli estimatori per il classe 1998 di Lagos ora si ha la consapevolezza di essere di fronte a uno degli attaccanti in questo momento più decisivo al mondo.

In Inghilterra, c’è il solito Manchester United pronto a fare follie per lui, da capire l’effettiva capacità di spesa dei ‘Red Devils’ che potrà essere più o meno ampia a seconda se il club passerà di mano o meno. Nelle ultime settimane, i rumours hanno acceso i riflettori anche sul Psg che starebbe sondando il terreno e potrebbe farlo con ancora maggior convinzione in caso di partenza di Mbappé. E occhio sempre al Real Madrid, che in termini di mercato di alto profilo non va mai scartato dalle opzioni, del resto Benzema non può essere eterno. Anche per tutte loro, comunque, in questa fase storica potrebbe essere difficile abbordare cifre come quelle che abbiamo prospettato.