Le big italiane vogliono il difensore: corte allo stopper di Pirlo

Difensore italiano di origini turche, Rayyan Baniya è al centro di molte voci di mercato: su di lui le big del calcio italiano

Milan, Roma e anche Inter: sono queste le squadre maggiormente interessate a Rayyan Baniya, difensore italo-turco attualmente in forza al Karagümrük.

Nato a Bologna, ma di origini turche, Rayyan Baniya potrebbe presto tornare in Italia. Il suo nome è finito nel mirino di club blasonati come Milan, Roma ed Inter che proveranno a strapparlo al Karagümrük, club turco allenato da Andrea Pirlo, in cui militano altre vecchie conoscenze del calcio nostrano come Viviano, Biraschi, Matteo Ricci, Bertolacci e Borini.

Difensore centrale classe ’99, è approdato in Turchia nell’estate del 2021, quando il Karagümrük lo prelevò dall’Hellas Verona. In Italia ha vestito le maglie di Mantova e Renate, racimolando trenta presenze in Serie C e facendosi le ossa con la Primavera del Verona. Alto un metro e novantaquattro centimetri, fa della fisicità uno dei suoi punti di forza.

Rayyan Baniya, la nuova scommessa dalla Turchia

Nel mirino di Milan, Roma e Inter, Rayyan Baniya ha altri due anni di contratto con il Karagümrük, ma potrebbe essere un interessante colpo low-cost.

I club interessati potrebbero far leva sulla volontà del difensore di tornare a giocare in Italia, come confermato dallo stesso Baniya in una recente intervista a Tuttosport: “Qui sto benissimo e sono molto riconoscente per tutto ciò che il club ha fatto per me, ma è chiaro che il grande sogno è poter tornare in Italia per giocare in Serie A”.