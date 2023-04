Inter costretta a cederlo: Zhang incassa solo 25 milioni

L’Inter vive una fase particolare di stagione: i risultati non arrivano, e il futuro è nebuloso anche a livello di gestione societaria. Intanto dalla Spagna puntano un esterno di Inzaghi

Momento negativo per l’Inter, che continua a non portare a casa risultati positivi in campionato. La stagione della truppa di Inzaghi resta strettamente legata alle coppe, dove è ancora tutto aperto. In Serie A invece la distanza dalla vetta è siderale, ed anche la corsa alle spalle del Napoli inizia a farsi problematica.

Il pari contro la Salernitana certifica ancora una volta un cammino decisamente troppo zoppicante per la squadra allenata da Simone Inzaghi, sempre molto criticato. Nel mirino dei tifosi anche la proprietà che dovrà fare i conti con una situazione da rivedere, oltre che con una prossima sessione di calciomercato nella quale andranno anche rimessi a posto i conti. La difficile situazione finanziaria del club potrebbe infatti indurre l’Inter a cedere qualche pezzo importante della rosa. Uno di questi è finito nel mirino del Real Madrid. Il club campione d’Europa uscente dovrà infatti rafforzare la fascia destra difensiva.

Calciomercato Inter, Dumfries il prescelto del Real Madrid: 25 milioni per il dopo Carvajal

Stando a quanto riferito da ‘Don Diario’ una delle zone di campo che la dirigenza ha fretta di andare a coprire è quella del terzino destro, alla luce del fatto che Dani Carvajal potrebbe partire a fine stagione.

Da Madrid sarebbero decisi ad ingaggiare Denzel Dumfries, laterale olandese in scadenza 2025, che sta vivendo una seconda fase di stagione totalmente da dimenticare. Un uomo mercato non più centralissimo nei meccanismi dell’Inter, che potrebbe impiegarlo per monetizzare. Il Real vorrebbe approfittare proprio della complessa situazione finanziaria dei nerazzurri per sferrare un assalto all’ex PSV che potrebbe essere sacrificato. Il prezzo accessibile è inoltre invitante per i ‘blancos’ che non vorrebbero perdere la chance di aggiudicarsi Dumfries per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Cifra ben distante dai 50 milioni ipotizzati qualche mese fa, e che non corrispondono evidentemente al rendimento attuale dell’esterno olandese.