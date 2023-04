Allegri torna e trema per Vlahovic: il serbo ai box, le novità su Pogba

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo la sconfitta con la Lazio. La squadra di Allegri prepara la sfida in Europa League contro lo Sporting

Una buona e una cattiva notizia per Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti alla Continassa dopo il ko dell’Olimpico alla vigilia di Pasqua contro la Lazio.

Innanzitutto al centro sportivo della ‘Vecchia Signora’ è presente il tecnico toscano, che ha smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a restare a Torino e non essere presente in panchina nella trasferta di Roma. Allegri nel giorno di Pasquetta ha diretto regolarmente la seduta dei bianconeri aperta al pubblico e insieme al resto dei compagni c’era anche Paul Pogba. Il centrocampista francese si è ormai messo alle spalle l’infortunio muscolare alla coscia accusato nelle scorse settimane e punta a strappare una convocazione per il primo round dei quarti di Europa League contro lo Sporting Club Portugal. I prossimi allenamenti saranno in questo senso decisivi per dare il via libera in vista di giovedì sera sulla disponibilità o meno dell’ex Manchester United.

La Juventus mette nel mirino lo Sporting: Vlahovic a rischio, Pogba scalpita

Eventualmente Pogba partirebbe dalla panchina e potrebbe ritagliarsi uno spazio nella ripresa della sfida dell’Allianz Stadium. Chi invece rischia di non esserci è Dusan Vlahovic, uscito con una caviglia malconcia dalla gara dell’Olimpico contro la Lazio. Il centravanti serbo ha lasciato il posto nel secondo tempo a Milik e ha seguito il resto della partita in panchina con una borsa del ghiaccio sull’articolazione dolorante.

Vlahovic questa mattina non era in campo con il gruppo e ha svolto un lavoro individuale in palestra insieme a De Sciglio, quest’ultimo alle prese con un affaticamento muscolare e anche lui in dubbio per la partita con lo Sporting. Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sull’infortunio dell’ex Fiorentina e sui tempi di recupero. Allegri comunque in via precauzionale potrebbe anche non rischiarlo in vista di giovedì e puntare su uno tra Milik (in evidenza nella partitella di fine allenamento) e Kean al fianco di Angel Di Maria nel tandem offensivo della Juve. Un eventuale stop complicherebbe ulteriormente la stagione di Vlahovic, che sta vivendo un momento difficile in maglia bianconera. Nelle ultime undici partite l’attaccante serbo ha realizzato soltanto un gol su rigore e su azione non segna quasi da 800 minuti.