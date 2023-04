Galtier furioso, tifosi del Nizza nel mirino: ecco cosa è successo

La vittoria del Paris Saint Germain ha contribuito a rasserenare gli animi in casa transalpina: tuttavia la risposta di Galtier non passa inosservata

Grazie ai gol di Messi e Sergio Ramos il Psg è riuscito ad espugnare senza eccessivi patemi d’animo il campo del Nizza, portando momentaneamente a sei le lunghezze di distanza dal Lens secondo. Prova maiuscola dei parigini che sono ritornati a fare bottino pieno dopo le due sconfitte consecutive patite contro Lione e Rennes.

Quella dell’Allianz Riviera è stata una partita speciale anche e soprattutto per il tecnico del Psg, Christophe Galtier, che è ritornato nel luogo nel quale lo scorso anno si è reso protagonista di una stagione esaltante, culminata con il quinto posto in classifica. L’accoglienza dei tifosi del Nizza, però, è stata tutt’altro che lodevole. I supporters rossoneri, infatti, hanno esposto uno striscione nel quale hanno attaccato con parole deplorevoli la madre del tecnico del Psg. Nel post partita Galtier ha quindi perso le staffe, non lesinando critiche ai suoi ex supporters.

In conferenza stampa l’allenatore del Psg ha risposto senza peli sulla lingua alla domanda sull’argomento: “Avete visto? Avete letto lo striscione? Se delle persone sugli spalti vedono le partite europee è grazie al mio lavoro della scorsa stagione. Qualunque cosa pensi la gente, è stato il nostro lavoro la scorsa stagione, il che significa che oggi con il lavoro di Digard (attuale tecnico del Nizza, ndr) ci sono ancora partite internazionali a Nizza.”