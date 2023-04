Follia Real Madrid-Villarreal: lo aspetta nel garage e volano pugni

Follia dopo Real Madrid-Villarreal: il giocatore dei ‘Blancos’ lo aspetta nel garage e gli tira un pugno in faccia

Ha del clamoroso quanto sarebbe accaduto nel post partita di Real Madrid-Villarreal, partita vinta 3-2 dagli ospiti che hanno di fatto ipotecato la Liga per il Barcellona di Xavi.

Dopo il match di Liga, infatti, Federico Valverde avrebbe preso a pugni Alex Baena. L’episodio, stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, si sarebbe verificato nel garage del Bernabeu quando i due calciatori stavano per salire sui rispettivi autobus. Il centrocampista uruguaiano si sarebbe avvicinato a Baena e lo avrebbe aggredito tirandogli un pugno in faccia. Dalle prime ricostruzioni, il giocatore dei ‘Blancos’ lo avrebbe colpito allo zigomo, esclamando: “Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio”.

È nato tutto in campo con un battibecco tra i due nel corso della sfida, dopo un fallo, ma anche da vecchie ruggini nell’ultimo match di Coppa del Re all’Estadio dello scorso 19 gennaio. In quella circostanza Baena, da quanto filtra dalla Spagna, avrebbe detto a Valverde “piangi perché tuo figlio non nascerà”, mimando il gesto di asciugarsi le lacrime. La moglie di Valverde, Mina Bonino, stava avendo problemi con la sua gravidanza, che sono stati poi superati.

Nelle ultime ore ‘El Chiringuito TV’ ha pubblicato un video dello zigomo colpito di Baena, e la Polizia era presente al momento dell’aggressione. Tuttavia, il Villarreal ha deciso di lasciare al giocatore la libertà di scegliere se denunciare o meno Valverde.

Baena, sui social, ha commentato così l’episodio, negando ciò che avrebbe detto al centrocampista uruguaiano nei precedenti incontri: “Molto felice per la grande vittoria della squadra in uno scenario come il Santiago Bernabeu, ma allo stesso tempo molto triste per l’aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È completamente falso che io ho detto quelle cose”.