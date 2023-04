Dusan Vlahovic è ‘sparito’: spunta il giallo sul bomber della Juventus

Dusan Vlahovic continua la sua crisi di gol ed ora spunta anche il giallo sul bomber della Juventus: è sparito

Che fine ha fatto Dusan Vlahovic? Una domanda che va bene in campo ma anche fuori. Il bomber serbo con la maglia della Juventus sta vivendo forse la peggior stagione della sua carriera. Una crisi che non ha trovato fine neanche all’Olimpico: contro la Lazio, ancora una volta, il 9 bianconero è sembrato fuori contesto. Non che i compagni lo abbiano assistito a dovere, come evidenziato anche da Landucci nel post gara, ma la sensazione è di un calciatore che non si trova a proprio agio.

Certo il gol in campionato manca dallo scorso 7 febbraio, un digiuno di due mesi che non può non condizionare il calciatore. In bianconero l’ultima rete è quella del 16 marzo in Europa League contro il Friburgo. Prima aveva segnato, sempre in Europa, contro il Nantes. In Nazionale, invece, tre gol in due partite, un rendimento che ha fatto sorgere qualche dubbio sul tipo di impiego fatto da Allegri.

Un periodo nero al quale si aggiunge un piccolo ‘giallo’ social: il profilo Instagram di Dusan Vlahovic è stato, infatti, disattivato da qualche ora. L’account riferito al bomber serbo era attivo fino a ieri quando era presente anche una storia sulla partenza verso Roma. Poi la decisione improvvisa del calciatore ed ora si cerca di capire qual è la motivazione che ha spinto a tale gesto.

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic è un enigma

Intanto tiene banco sempre il futuro del 9 bianconero. Che il nome di Vlahovic sia uno di quelli attenzionati dalle grandi d’Europa non è un segreto. Nonostante la stagione sottotono, il serbo continua ad essere nel mirino di alcuni tra i club più importanti del vecchio continente.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Bayern Monaco è tra le società interessate al calciatore bianconero. Con i tedeschi ci sono anche il Manchester United, tra le favorite, e il Real Madrid. Molto dipenderà, ovviamente, dal finale di stagione della Juventus: la mancata qualificazione in Champions potrebbe spingere Vlahovic a spingere per un addio a Torino, fermo restando la volontà del club. I bianconeri, infatti, non si siederanno a trattare per meno di 80 milioni di euro. Ma intanto c’è da risolvere la crisi del gol e il ‘giallo’ Instagram: che fine ha fatto Vlahovic?