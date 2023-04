Allegri criticato: messaggio diretto di Di Maria dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, Angel Di Maria ha mandato un messaggio a compagni ed Allegri: “Meritiamo di più”

Il ‘Fideo’ ha provato, invano, ad illuminare la serata romana della Juventus con dei lampi del suo talento. Alcuni stop esibiti sul terreno dell’Olimpico sono opere d’arte in movimento, ma non sono bastati i suoi guizzi per evitare la sconfitta.

Angel Di Maria è, per esperienza e talento, uno dei trascinatori dei bianconeri e uno dei giocatori a cui il gruppo si affida nei momenti di difficoltà. L’argentino si è anche preso la responsabilità di parlare davanti ai microfoni nelle situazioni più delicate di questa stagione ed è uno che lancia messaggi a squadra e società. Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, sui propri profili social, il ‘Fideo’ ha tuonato: “Meritiamo molto di più. Bisogna continuare a lavorare perché arrivano partite decisive e molto importanti. Forza Juve, più uniti che mai”. Un messaggio che, forse, è rivolto anche a Massimiliano Allegri.

Di Maria chiede di più a tutti: il messaggio che deve far riflettere Allegri

Tra le parole di Angel Di Maria si cela anche un invito al proprio allenatore: ieri sera, quando la squadra ha cercato un calcio più propositivo per trovare il pareggio ha dimostrato di poter essere di più. Dietro a quel “meritiamo molto di più”, c’è una richiesta rivolta ad Allegri.

Anche in Coppa Italia, nel corso della gara di andata delle semifinali contro l’Inter, sono diventate celebri le immagini dell’argentino e di Dusan Vlahovic seduti sconsolati in panchina dopo la sostituzione. Entrambi contro i nerazzurri sono usciti ‘sbuffando’ e poco convinti della prestazione fornita dalla squadra. Massimiliano Allegri, da uomo intelligente qual è, dovrebbe chiedersi perché i propri gioielli offensivi stiano facendo così fatica e mostrino questi segni di insofferenza.

Insomma, dietro a quel messaggio social si potrebbe nascondere una richiesta di maggiore coraggio nei confronti del tecnico bianconero. La Juventus ha ancora tutte le possibilità per rendere memorabile questa stagione, col cammino in Coppa Italia ed in Europa League ancora attivo, ma serve una svolta. Di Maria è pronto a prendersi la squadra sulle spalle e Massimiliano Allegri deve solamente raccogliere il suo invito.