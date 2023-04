Torino-Roma, le probabili formazioni: Mourinho ha il dubbio Belotti-Dybala

Le probabili formazioni di Torino-Roma match della giornata numero 29 di Serie A in programma alle 18.30: per Mourinho dubbio in attacco



La corsa Champions è entrata davvero nel vivo. Dopo il burrascoso finale di Juve-Inter in Coppa Italia, si è tornato a giocare in campionato dove mancano dieci giornate alla fine. Nel weekend di Pasqua, tra venerdì e sabato, tanti match importanti tra cui spicca Lazio-Juventus.

Ma una delle sfide più interessanti e incerte è senza dubbio Torino-Roma, in programma alle 18.30. I giallorossi faticano a segnare, ma ora Mourinho può contare su tutta la rosa con la sola eccezione di Karsdorp. Ma soprattutto di Lorenzo Pellegrini, forfait dell’ultima ora: il capitano è stato colpito da un attacco influenzale e non sarà a disposizione. Tornano tutti gli squalificati e Mancini, Smalling e Ibanez formano nuovamente il solito terzetto difensivo. A centrocampo rientra Cristante, che gioca accanto a Matic, che comunqueva gestito anche in relazione all’impegno di giovedì in Europa League col Feyenoord. L’assenza del numero 7 toglie ogni dubbio di ‘falso nueve’: Dybala giocherà sulla trequarti insieme a Gini Wijnaldum alle spalle di Belotti, grande ex della partita, è in vantaggio su Abraham. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola.

Per il Torino Juric è orientato a riproporre Gravillon, Schuurs e Buongiorno con Ilic ancora indisponibile. Ballottaggio sulla fascia destra Singo-Lazaro, con il secondo preferito se dovesse dare garanzie fisiche. In mezzo Ricci e Linetty (autore del gol dell’andata) con Rodriguez a sinistra. La punta sarà il ritrovato Sanabria, qualche dubbio sui trequartisti alle sue spalle. Vlasic certo del posto, Radonjic e Miranchuk si giocano l’altra maglia ma attenzione a Karamoh che è rientrato.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

Ecco le probabili formazioni di Torino-Roma:

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Indisponibili: Aina, Ilic, Vieira, Zima.

Squalificati: -.

Diffidati: Lazaro, Sanabria, Schuurs

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Belotti. Allenatore: Mourinho

Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Pellegrini

Squalificati: –

Diffidati: Matic

Arbitro: Colombo di Como.

Serie A, Torino-Roma: dove vederla in tv

Torino-Roma si presenta come match fondamentale per la corsa Champions della Roma. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Dazn con calcio d’inizio alle ore 18.30. Il match è visibile per gli abbonati su tutti i dispositivi compatibili con l’app di streaming. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Il calendario di Torino e Roma

Per la Roma sarà importantissimo gestire le forze, soprattutto nei suoi uomini chiave come Smalling, Matic, Dybala e Wijnaldum. Dopo la trasferta di Torino, i giallorossi sono attesi da quella di Rotterdam in casa del Feyenoord nell’andata dei quarti di Europa League, ore 18.45. Poi domenica 16 all’Olimpico con l’Udinese, il 20 aprile il ritorno con gli olandesi e poi due scontri diretti mica male a chiudere aprile. A Bergamo con l’Atalanta lunedì 24, in casa col Milan sabato 29.

Calendario non semplice anche per il Torino, che domenica prossima giocherà nuovamente in casa e ospiterà la Salernitana, ma chiuderà aprile in trasferta contro la Lazio sabato 22 e poi di nuovo in casa con l’Atalanta sabato 29. L’Europa, però, è un miraggio per gli uomini di Juric.