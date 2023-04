Titolarissimo out a poche ore dal match: ha la febbre

Stop improvviso per il centrocampista che salterà la gara in programma nel turno di questo pomeriggio

Forfait dell’ultim’ora per la Roma in vista della trasferta contro il Torino. José Mourinho dovrà infatti rinunciare a Lorenzo Pellegrini per via di una sindrome influenzale che non gli permetterà di essere a disposizione dei compagni per l’incontro di campionato in programma questo pomeriggio alle 18.30.

Nella gara dell’Olimpico di Torino il capitano giallorosso non andrà nemmeno in panchina nonostante ieri fosse regolarmente partito insieme alla squadra. Un duro colpo per il tecnico portoghese che, in virtù dei pareggi ottenuti ieri da Inter e Milan rispettivamente contro Salernitana ed Empoli, ha quest’oggi una grande opportunità per cercare di balzare direttamente al terzo posto, in attesa del posticipo di questa sera tra Lazio e Juventus.

La Roma si trova attualmente in piena lotta per entrare nei primi quattro posti e centrare automaticamente la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Va aggiunto che la squadra di Mourinho è ancora in corsa anche in Europa League. Dopo aver eliminato brillantemente la Real Sociedad agli ottavi, il prossimo giovedì la formazione giallorossa incontrerà il Feyenoord per il match di andata dei quarti di finale.

Roma, Pellegrini dà forfait: come cambia la formazione di Mourinho

L’assenza improvvisa di Pellegrini costringe comprensibilmente lo ‘Special One’ a trovare delle soluzioni alternative per la gara contro il Torino.

In attesa di scoprire le scelte ufficiali dell’allenatore, è ballottaggio soprattutto tra Matic ed El Shaarawy. La presenza dell’esterno dal primo minuto darebbe l’opportunità alla Roma di mantenere invariato l’assetto pensato per la trasferta di Torino. Qualora la decisione finale di Mourinho dovesse invece ricadere sull’ex centrocampista del Manchester United, a quel punto potrebbe essere Wijnaldum a spostarsi sulla trequarti per rimpiazzare l’assenza di Pellegrini al fianco del titolarissimo Paulo Dybala.

Per quanto riguarda la sfida di Europa League di giovedì in Olanda contro il Feyenoord, invece, il capitano della Roma dovrebbe rientrare regolarmente tra i calciatori a disposizione di Mourinho per cercare già all’andata di indirizzare la strada verso la semifinale europea nel migliore dei modi.