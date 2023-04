Rovella on fire: il gioellino vuole prendersi la Juventus

Un gol per rubare la scena e proiettarsi al futuro: Nicolò Rovella è tra i protagonisti del sorprendente Monza, la Juventus nel mirino

Dall’uovo di Pasqua il primo gol in Serie A: quella di oggi è una giornata da ricordare per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 in forza al Monza, autore del gol che stava per regalare ai brianzoli la vittoria sul campo dell’Udinese.

Al suo secondo campionato da protagonista in Serie A, Nicolò Rovella oggi ha trovato il suo primo gol in massima serie, portando momentaneamente in vantaggio il Monza alla Dacia Arena di Udine dove solo un rigore trasformato nel finale da Beto ha negato ai brianzoli al gioia di centrare una importantissima vittoria. Migliore dei suoi, Rovella ha tenuto le redini del centrocampo, guidando la squadra da leader, nonostante la giovane età.

La rete, la prima in Serie A per il centrocampista classe 2001, consacra il valore di uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico nazionale. Il giocatore nativo di Segrate, infatti, è un punto fermo e capitano della formazione Under 21 di Paolo Nicolato, con cui ha giocato già diciotto partite, segnando anche tre gol nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2021. La scorsa estate è stato corteggiato da molti club di Serie A, cedendo alla fine alle lusinghe del Monza anche su volontà della Juventus che ne detiene la proprietà del cartellino.

Rovella protagonista col Monza: è il primo ‘acquisto’ della Juventus

Legato alla Juventus da altri tre anni di contratto, l’obiettivo di Nicolò Rovella resta quello di giocare stabilmente in Serie A, proprio con la maglia bianconera con cui ha debuttato in Serie A la scorsa estate racimolando tre gettoni di presenza prima di trasferirsi al Monza.

Un possibile acquisto in casa per la Juventus di Massimiliano Allegri che la prossima estate cambierà tanto, soprattutto a centrocampo, dove sembra scontato l’addio di Leandro Paredes, destinato al ritorno al Paris Saint-Germain. Ecco perché i bianconeri potrebbero puntare con decisione su un giovane di belle speranze come Rovella, provando anche a sfruttare la capacità di Massimiliano Allegri di far crescere ed emergere i giovani come già accaduto con i vari Gatti, Fagioli Miretti e Soulé.