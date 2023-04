Lazio-Juventus, Sarri e la dedica per Pasqua: “Ma sono anche inca…to”

Maurizio Sarri raggiante dopo l’ennesima grande vittoria, con la Juve battuta 2-1 all’Olimpico

La Lazio allunga ancora e lascia indietro Milan e Inter nella corsa Champions League. I biancocelesti battono 2-1 la Juventus e si regalano una Pasqua dolcissima, con sei punti di vantaggio sui rossoneri e sette sui nerazzurri quindi.

E l’esordio in conferenza stampa di Maurizio Sarri è scoppiettante come la Lazio in campo: “La reazione della squadra mi soddisfa in egual misura all’incazzatura per il pareggio della Juve. Abbiamo dominato per 40 minuti, era un vantaggio scritto in cielo, chiaro che sarebbe venuto fuori. Anziché insistere gli abbiamo concesso una reazione, poi sapevamo che sulle palle ferme era un problema per noi. Siamo stati bravi a riapprocciare il secondo tempo. Una partita vinta meritatamente. Poi i 15 minuti di sofferenza contro squadre con Chiesa e Di Maria possono capitare, ma sulla vittoria non ci sono tante discussioni”.

Lazio-Juventus, Sarri: “Vittoria da dedicare al popolo laziale. Ma abbiamo ancora margine”

Sarri però sa che il lavoro non è ancora completo, anzi: “Sono tutti sapori momentanei, la Champions non era impossibile quando eravamo sotto qualche punto e non sarà facile ora che siamo sopra. Prendiamo atto dei passi in avanti, ma con cautela perché dobbiamo essere capaci di dimostrare di poter arrivare fino in fondo”.

Poi una dedica per Pasqua: “Quando vedi lo stadio come stasera la vittoria la puoi dedicare solo a chi ti ha sostenuto per 95 minuti, quindi è da dedicare al popolo laziale. Se rivedo le serate e la stessa anima di Napoli? In questa società io mi diverto e l’ho sempre detto anche quando facevamo meno punti, ora mi diverto di più. La sensazione di poter fare il mio lavoro, la predisposizione dei miei giocatori e la soddisfazione, le ho avute fin dall’inizio”.

La Lazio può fare ancora meglio? “Intanto pensiamo alle singole partite. Il margine di miglioramento è fare i 90 minuti come i 75 di oggi. Io penso che questa squadra qualche margine ce l’ha ancora e se continua a lavorare così lo tirerà fuori velocemente, sperando che non ritiri fuori i vecchi difetti”. Infine su Immobile: “Lui sicuramente ha più margini di altri, viene da diversi infortuni in un periodo di tempo limitato. In un momento in cui non è al massimo ha fatto un tiro al volo quasi impossibile. Rispetto alla settimana scorsa ha fatto dei passi in avanti”.