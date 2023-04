Lazio-Juventus, Landucci mastica amaro: “Il calcio l’ha inventato il diavolo…”

Marco Landucci, stasera al posto di Allegri, commenta in conferenza stampa la sconfitta in casa della Lazio che complica la rincorsa Champions

La Juve paga un primo tempo pessimo in casa della Lazio, perdendo 2-1 uno scontro diretto per la Champions League. All’Olimpico decidono Milinkovic-Savic e Zaccagni, con Rabiot che a fine primo tempo illude i bianconeri.

Nel postpartita Marco Landucci, vice allenatore della Juve stasera in panchina al posto dell’influenzato Allegri, ha commentato la sconfitta e gli episodi arbitrali che hanno lasciato diverse perplessità: “La Lazio era in un momento molto positivo, nel primo tempo non abbiamo fatto bene e poi abbiamo cambiato qualcosa, siamo stati più prospotivi. Siamo entrati un po’ mosci, non mi è piaciuto, ma nel secondo tempo meritavamo il pareggio. Se senti i giocatori e l’allenatore della Lazio dicono che era fallo, i giocatori della Juve che era fallo, ma accettiamo le decisioni di arbitro e Var”.

Lazio-Juventus, Landucci: “Non passeremo una buona Pasqua, ma sul campo sono 59”

La Juventus di certo non aveva preparato il match così, subendo la Lazio già dall’inizio, come ha detto lo stesso Landucci: “Ci aspettavamo che la Lazio stesse bene, volevamo partire avanti e prenderli, ma ci siamo riusciti solo nel secondo tempo. Poi il calcio l’ha inventato il diavolo, perché il primo tempo è finito 1-1 e il secondo 1-0. La Lazio era in condizione ottima, con uno stadio bello, ci aspettavamo difficoltà”.

Ora l’Europa League giovedì, contro lo Sporting: “Sì, questo secondo tempo fa ben sperare. Sicuramente la squadra ha sempre avuto un bell’atteggiamento in questo periodo, anche questa sconfitta non ci fa passare una buona Pasqua perché non ci piace perdere, ma sarà una partita difficile e molto importante, contro una squadra forte che ha eliminato l’Arsenal. Juve e Lazio favorite per la Champions? Non sono bravo a dire queste cose. La Juve sul campo ne ha fatti 59, poi vedremo la sentenza del 19. La Lazio gioca solo il campionato, mi sembra, ed è un vantaggio. C’è stato un dispendio di energie contro l’Inter, il 19 c’è la nostra sentenza e poi andremo avanti come sempre”.