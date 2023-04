HIGHLIGHTS | L’allievo Motta batte Gasp, Sernicola rilancia la Cremonese

Atalanta sconfitta in casa dal Bologna con Thiago Motta che supera Gasperini, Cremonese corsara in casa della Sampdoria

Dopo aver fermato la Lazio e l’Inter, anche l’Atalanta deve soccombere al Bologna. I felsinei espugnano Bergamo con un netto 0-2 e si confermano tra le squadre più in forma del campionato.

Solo due sconfitte in questo girone di ritorno per i rossoblù di Thiago Motta, che aprono le danze ad inizio ripresa con Sansone e raddoppiano a pochi minuti dal termine con Orsolini. Tre punti preziosi per gli emiliani in chiave Europa, con l’allievo Motta che supera il maestro Gasperini. Brusca frenata invece per i nerazzurri, che potevano accorciare in ottica Champions visti i passi falsi di Inter e Milan nella giornata di ieri. Proprio il Milan sarà il prossimo avversario del Bologna, ma Thiago Motta non potrà contare su Orsolini, ammonito e diffidato.

La Cremonese espugna Marassi, ma la classifica non sorride

Match dalle grandi emozioni quello di Marassi, con la Cremonese che espugna il campo della Sampdoria in pieno recupero. Una vittoria in rimonta per 2-3 quella dei grigiorossi, che lasciano l’ultimo posto in classifica proprio ai danni dei blucerchiati.

Ad aprire la gara era stato Leris, ma Ghiglione aveva raggiunto i padroni di casa nella prima frazione. Il neo-entrato Lammers ha riportato i blucerchiati in vantaggio, poi raggiunti nel finale prima da Lochoshvili e poi da Sernicola. La vittoria porta i grigiorossi a 10 punti dallo Spezia. La distanza è ancora notevole, ma gli uomini di Ballardini ci credono.

Marcatori:

Atalanta-Bologna 0-2: Sansone 49′, Orsolini 86′

Sampdoria-Cremonese 2-3: Leris (S) 15′, Ghiglione (C) 35′, Lammers (S) 66′, Lochoshvili (C) 85′, Sernicola (C) 95′

CLASSIFICA:

Napoli 74 punti; Lazio* 55; Milan 52; Inter 51; Roma* 50; Atalanta 48; Juventus*,** 44; Bologna 43; Fiorentina 41; Udinese 39; Torino* 38; Sassuolo* 37; Monza 35; Empoli 32; Salernitana 29; Lecce 27; Spezia 26; Verona* 19; Cremonese 16; Sampdoria 15.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione