HIGHLIGHTS | Dybala da tre punti, la Roma è terza. Gaich stende il Sassuolo

La Roma targata José Mourinho conquista i tre punti sul campo del Torino grazie a Dybala e sorpassa Milan e Inter: Sassuolo ko a Verona

La Roma doveva vincere e l’ha fatto. La squadra guidata da mister José Mourinho era chiamata quest’oggi ad abbattere l’ostacolo Torino, dopo i nuovi passi falsi di Inter e Milan. Come da pronostico, non è stata una gara semplice per i giallorossi quella andata in scena fra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Avere la meglio su Ivan Juric e i suoi uomini non è mai semplice, dato che i granata sono una compagine alquanto rocciosa che sa stare bene in campo. Ma i capitolini hanno mantenuto alta la concentrazione durante tutta la durata della partita, rischiando davvero poco nell’arco dei 90 minuti e oltre. Il risultato, sicuramente meno soddisfacente rispetto a quello dell’ultima gara vinta nettamente contro la Sampdoria, rappresenta l’essenza dello Special One.

Il portoghese si conferma sempre un allenatore estremamente pratico in certe situazioni, col bel gioco che spesso passa in secondo piano. E pure stavolta ha avuto ragione lui, andandosi a prendere tre punti parecchio pesanti in termini di classifica. Decisivo, come sempre praticamente, Paulo Dybala, con l’attaccante argentino che ha portato la ‘Magica’ in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco dal fischio d’inizio del direttore di gara. Nicola Zalewski calcia dal limite e la sfera sbatte in maniera evidente sul braccio di Schuurs, all’interno dell’area. L’arbitro esita qualche secondo, poi assegna il penalty agli ospiti. Sul dischetto si presenta proprio la ‘Joya’, che non fallisce l’appuntamento col gol.

Serie A, Torino-Roma 0-1 e Verona-Sassuolo 2-1: marcatori e classifica

Incredibile rimonta, invece, del Verona ai danni del Sassuolo. I neroverdi erano passati in vantaggio grazie a Harroui nella prima frazione di gioco, ma i padroni di casa si sono riscattati alla grande nella ripresa. Nel finale, all’ultimo respiro, Gaich ha regalato – con una rete straordinaria quasi da centrocampo – agli scaligeri tre punti che fanno tornare a sognare in chiave salvezza.

Torino-Roma 0-1: 8′ rig. Dybala (R)

Verona-Sassuolo 2-1: 34′ Harroui (S), 84′ Ceccherini (V), 90+5′ Gaich (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 74 punti; Lazio* 55; Roma 53; Milan 52; Inter 51; Atalanta 48; Juventus*,** 44; Bologna 43; Fiorentina 41; Udinese 39; Torino 38; Sassuolo 37; Monza 35; Empoli 32; Salernitana 29; Lecce 27; Spezia 26; Verona 22; Cremonese 16; Sampdoria 15.

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione