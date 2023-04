DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus 1-1: Pari di Rabiot LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Lazio affronta la Juventus a Roma nel posticipo che chiude la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Un big match in chiave Champions che sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Reduci dal pareggio con polemiche nel derby d’Italia contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, i bianconeri di Massimiliano Allegri – privi dello squalificato Kean – vanno a caccia della quarta vittoria di fila dopo quelle contro Samp, la stessa Inter e Verona per continuare la risalita in classifica in attesa di capire se riavrà i 15 punti di penalizzazione. I biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri, a loro volta, vogliono allungare la striscia di due successi consecutivi contro Roma e Monza per blindare il secondo posto in graduatoria. La super sfida andrà in onda in esclusiva su Dazn. All’andata la Juve si impose con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Moise Kean e al gol di Milik. Calciomercato.it vi offre il big match dell’Olimpico’ tra Lazio e Juventus in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 74 punti; Lazio* 55; Roma 53; Milan 52; Inter 51; Atalanta 48; Juventus*,** 44; Bologna 43; Fiorentina 41; Udinese 39; Torino 38; Sassuolo 37; Monza 35; Empoli 32; Salernitana 29; Lecce 27; Spezia 26; Verona 22; Cremonese 16; Sampdoria 15.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione