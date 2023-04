Serie A, la cronaca di Atalanta-Bologna 0-2 e Sampdoria-Cremonese 2-3

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Bologna di Thiago Motta e quello del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Stankovic e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

L’Atalanta e la Sampdoria ospitano rispettivamente il Bologna a Bergamo e la Cremonese a Genova nelle gare valide per la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Due sfide molto delicate che saranno dirette da Orsato della sezione di Schio e Doveri della sezione di Roma 1.

Da una parte, al ‘Gewiss Stadium’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle contro Empoli e Cremonese per scavalcare almeno momentaneamente la Roma al quinto posto in classifica. Mentre i rossoblu di Thiago Motta vogliono dare seguito al successo contro l’Udinese per restare in corsa per un posto nella prossima Conference League. All’andata gli orobici si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Koopmeiners e Hojlund dopo il vantaggio di Orsolini. La partita sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn.

Dall’altra, al ‘Luigi Ferraris’, scontro diretto in chiave salvezza tra le ultime due della classifica. I blucerchiati di Dejan Stankovic vogliono rialzare la testa dopo il ko contro la Roma, mentre i grigiorossi di Davide Ballardini – reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina – puntano a vendicare lo 0-1 dell’andata firmato dall’ormai ex Colley per operare il sorpasso sui liguri. La gara sarà visibile soltanto su Dazn. Calciomercato.it vi offre i due match tra Atalanta e Bologna e tra Sampdoria e Cremonese in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Bologna e Sampdoria-Cremonese

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Moro, Ferguson; Soriano, Sansone, Barrow. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Castagnetti, Meite, Quagliata; Buonaiuto; Dessers, Tsadjout. All. Ballardini

