Dazn, quale abbonamento scegliere? Piani e offerte, la guida completa

Andiamo a scoprire tutto su Dazn e le diverse offerte che il servizio streaming offre ai suoi abbonati. Ci sono vari pacchetti.

Da questa stagione l’offerta Dazn si è arricchita; andiamo a scoprire tutte le informazioni sui pacchetti che il servizio streaming offre ai propri utenti sottolineando come ogni pacchetto ha un tipo di prezzo diverso.

Pacchetto Standard

Il pacchetto Standard ha un costo di 29.99 al mese; il rinnovo automatico di questo tipo di abbonamento può essere disdetto andando sull’area “il mio account”. Operazione fattibile per chi decide di pagare attraverso la carta di credito.

I clienti, però, hanno un’altra possibilità; si tratta di disdire il pacchetto standard con trenta giorni di preavviso; per far questo, però, il costo del pacchetto è di 39.99 euro al mese.

Pacchetto Plus

Il pacchetto plus, invece, ha un costo di 44.99 euro al mese; si tratta, dunque, di quindici euro in più rispetto al pacchetto standard.

Anche in questo caso il rinnovo automatico può essere annullato andando nell’area “il mio account”; se, invece, si vuole avere la possibilità di disdire il tutto con trenta giorni di preavviso il costo mensile del pacchetto arriva a 54.99 euro mensili.

Pacchetto Start

Il pacchetto start è, ovviamente, il più economico; il suo costo è pari a 12.99 euro al mese. Abbonamento conveniente per gli utenti.

Quale abbonamento Dazn scegliere

Come abbiamo visto, dunque, ci sono tre tipi di pacchetti con i relativi costi; ovviamente ogni tipo di abbonamento ha una sua determinata caratteristica e questo aiuta gli utenti nella loro scelta.

Andiamo, ora, a sottolineare le differenze tra i tre pacchetti in modo tale da permettere ai clienti di avere una visione il più completa possibile.

Standard per chi vuole l’offerta base

Il pacchetto standard ti offre la possibilità di registrare fino a sei dispositivi ed è possibile guardare due dispositivi nello stesso momento ma alla sola condizione che questi dispositivi siano connessi alla stessa rete internet.

Plus per chi vuole dividere l’abbonamento

Molto diverso il concetto per quanto riguarda l’abbonamento plus; la prima differenza riguarda il numero di dispositivo che può essere registrato. In questo caso, infatti, arriviamo a sette dispositivi.

L’altra grande differenza sta nella possibilità di guardare due dispositivi contemporaneamente anche se non si è collegati alla stessa rete internet. Una situazione che, ovviamente, permette ai clienti di risparmiare l’abbonamento andando a risparmiare.

Start per chi ama il basket, gli sport da combattimento e il football americano

Il pacchetto start, invece, offre la possibilità agli utenti di vedere il basket (italiano ed europeo), la boxe, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e il meglio del fighting internazionale.

Con questo tipo di pacchetto è possibile registrare fino a quattro dispositivi; è possibile la visione di due dispositivi in contemporanea ma, come per il pacchetto standard, solo se collegati alla stessa rete internet.

Offerta speciale ma non per tutti

In vista della fase finale della stagione, Dazn ha deciso di fare una speciale offerta per dare la possibilità agli utenti di riattivare il loro abbonamento. L’offerta prevede il pagamento di 27.99 euro mensili invece che 39.99 per i primi quattro mesi.

L’offerta, però, non è valida per tutti; solo i clienti che hanno ricevuto una mail hanno la possibilità di riattivare il proprio account (con il pacchetto standard) entro il dieci aprile. Questo tipo di offerta è valida dal 06 al 10 aprile.

Codice sconto Dazn

Per avere codici sconto Dazn basta andare su vari siti che mettono a disposizione dei coupon per permettere all’utente di risparmiare sul prezzo dell’abbonamento.

Posso utilizzare la VPN con Dazn per risparmiare

La VPN è uno strumento che consente di nascondere la tua posizione geografica e ti assegna un nuovo indirizzo IP; il tutto per dare la possibilità agli utenti di vedere servizi non visibili nel paese in cui ci troviamo.

Dobbiamo subito sottolineare come non sia possibile utilizzare Dazn con l’utilizzo della VPN; gli utenti che tenteranno questa scorciatoia non potranno vedere nessun contenuto.