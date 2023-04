Allegri-Juventus, ci hanno dato un taglio: indizio sull’addio

I bookmakers si scatenano sul possibile addio di Allegri: futuro alla Juventus ancora tutto da scrivere, le ultime dall’Inghilterra

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida in programma all’Olimpico tra Lazio e Juventus. Un confronto importante per le due compagini, con i bianconeri che vogliono fare un altro passo importante per prolungare la striscia di risultati utili in campionato.

Di Maria e compagni vogliono lasciarsi definitivamente alle spalle il pareggio beffa dello Stadium contro l’Inter. La “Vecchia Signora”, però, se la vedrà con una Lazio in salute e consapevole dei propri mezzi: il successo nel derby ha rivitalizzato i biancocelesti, che hanno poi espugnato l’U-Power Stadium di Monza senza troppi problemi. Volente o nolente, però, a calamitare l’attenzione mediatica è ancora Max Allegri. Il tecnico livornese, che non ha preso parte alla trasferta di Roma a causa di un attacco influenzale, sta fornendo risposte importanti a suon di risultati convincenti. Il futuro del tecnico livornese sarà inevitabilmente condizionato dall’esito di una stagione difficile per la Juventus, dentro e fuori dal campo. Nel caso in cui “Madama” dovesse chiudere un’altra stagione senza trofei, un eventuale ribaltone in panchina non sarebbe affatto da escludere.

Ipotesi, al momento. Mere suggestioni, per usare un eufemismo. L’intrigo però potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane. Il fatto che alla Juventus siano stati accostati direttamente od indirettamente i profili di Tudor o Conte, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile. Se ne riparlerà nel corso delle prossime settimane.

Intanto, però, dall’Inghilterra rilancia