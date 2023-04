“Situazione inaccettabile”: ribaltone in panchina, l’annuncio ufficiale

Un tecnico tuona in conferenza stampa dopo gli ultimi risultati negativi e rilascia pure un annuncio sul proprio futuro, che appare in bilico

Nella giornata di domani il Paris Saint Germain sarà chiamato ad avere la meglio sul Nizza in trasferta. La squadra francese si trova a +6 punti sul secondo Lens e sulla terza Marsiglia, il che significa che è assolutamente fondamentale vincere adesso per non mettere a rischio la vetta della classifica.

I parigini, però, non stanno vivendo un buon periodo dal punto di vista dei risultati (per usare un eufemismo). Nell’ultima partita Kylian Mbappe e compagni si sono resi protagonisti in negativo di un’altra sconfitta in campionato, in questo caso per mano dell’Olympique Lione. E in generale la truppa transalpina ha accumulato ben otto ko dall’inizio del 2023. Un rendimento assolutamente deludente, considerando il valore della squadra a disposizione di mister Christophe Galtier.

L’allenatore ex Lille, non a caso, ha tuonato in conferenza stampa, sottolineando come sia necessario invertire la rotta il più in fretta possibile: “Non si può continuare in questo modo. La situazione attuale è inaccettabile e abbiamo l’obbligo di reagire. Il presidente ha parlato con tutti i giocatori. Anche io mi sono sentito messo in discussione, perché sono ugualmente responsabile. Andare avanti così non è possibile“.

PSG, Galtier sul futuro: “Mi sento sostenuto dal club”

Galtier, poi, si è soffermato anche sul tema futuro, col suo destino che appare in bilico: “Mi sento legittimato e sostenuto dal club, ma è normale che ci sia più pressione dopo le otto sconfitte. Dobbiamo vincere il campionato a qualunque costo“.

Parole che non lasciano a molte interpretazioni. Ma, chiaramente, il sospetto che si possa arrivare ad un esonero a fine stagione è forte. A prescindere da come si concluderà la Ligue 1, pesa enormemente il fallimento messo a referto in Champions League. Per la seconda volta consecutiva, infatti, il Paris è stato eliminato dalla massima competizione europea agli ottavi di finale. Questa volta ci ha pensato l’inarrestabile Bayern Monaco a rovinare i piani del club targato Nasser Al-Khelaifi, nonostante gli investimenti di primissimo spessore realizzati nelle ultime sessioni di mercato. Serve una scossa, con Galtier che probabilmente dirà comunque addio.